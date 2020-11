3DEXPERIENCE Conference 2020 findet virtuell statt

Viele Anwender von CATIA, SIMULIA oder SOLIDWORKS stehen heute vor den Herausforderungen, ihre Projekte auch unter den Rahmenbedingungen einer „neuen Welt“ erfolgreich umsetzen zu können. Unter diese Prämisse stellt Dassault Systèmes seine 3DEXPERIENCE Conference 2020, die zum ersten Mal komplett virtuell stattfinden wird. Am 26. und 27. November 2020 haben Nutzer die Möglichkeit, wertvolle Einblicke in neue Produktfeatures und Anwendungsszenarien zu erhalten, an Hand derer sie selbst ihre Projekte optimieren können.

Neben zahlreichen Anwendererfahrungen und Best Practices stehen ausgewählte Experten den Teilnehmern der Konferenz in einer virtuellen Event-Umgebung live zur Verfügung. Das Hauptaugenmerk der Präsentationen und Showcases liegt auf einer nahtlosen Fortführung aller Design-, Modellierungs- und Simulationsprojekte im virtuellen Raum – unabhängig vom Standort der beteiligten Personen. Die Innovationskraft der Anwender soll damit auch in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und mobilem Arbeiten gefördert werden.

Teilnehmer erhalten zudem die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und so voneinander zu lernen. Diesen kollaborativen Ansatz fördert Dassault Systèmes mit der 3DEXPERIENCE Plattform, die zugleich Garant für zahlreiche disruptive Entwicklungen ist. Deutsche und internationale Experten stellen sich an den beiden Event-Tagen den Fragen der Anwender, um das Beste aus den Dassault Systèmes Anwendungen herauszuholen.

Die Eckdaten auf einen Blick:

Veranstaltung: 3DEXPERIENCE Conference 2020 — Design, Modeling & Simulation

Datum: 26. und 27. November 2020

Ort: Online im Webbrowser

Die Anmeldung zur Konferenz ist ab sofort unter diesem Link möglich.

Für weitere Informationen:

Website der 3DEXPERIENCE Conference 2020: https://events.3ds.com/de/eurocentral-3dexperience-conference

Agenda der Veranstaltung: https://events.3ds.com/sites/default/files/eurocentral-3dexperience-conference-agenda-2020-v5.pdf