40 Jahre Laserdruck

Xerox feiert Erfindung, die die Art und Weise der Geschäftskommunikation grundlegend veränderte

Im Jahr 1969 arbeitete Gary Starkweather, Ingenieur bei Xerox, in seinem Labor in Webster, NewYork, daran, die Geschwindigkeit eines der ersten Faxgeräte zu verbessern. Seine Forschungsarbeit resultierte in der Erfindung des Laserdrucks, durch den sich die Art und Weise, wie Menschen und Unternehmen weltweit kommunizieren, stark veränderte.

Der Produktstart des Xerox 9700 im Jahr 1977 bedeutete die Geburtsstunde des Digitaldrucks, ein Industriezweig, der heute laut Smithers Pira weltweit Umsätze von über 120 Milliarden US-Dollar verzeichnet. Mit Generationen von Laserdruckern und Multifunktionsgeräten, die mit der Technologie des 9700 ausgestattet waren, wurde der klassische Druck in Büroumgebungen wegweisend verändert.

Im vergangenen Jahr bezeichnete KeyPoint Intelligence den 9700 als das Produkt, das die dritte Welle der industriellen Automatisierung (computergesteuerte Drucker) einläutete, nach dampfbetriebenen Druckmaschinen zu Beginn des 19. Jahrhunderts und elektrisch angetriebenen Druckmaschinen später im 19. Jahrhundert.

„Der Xerox 9700 leitete in den 1970er Jahren den Wandel computergesteuerter Automatisierung ein, die zu einer Veränderung in Büros, Rechenzentren, Copyshops und schließlich in der Druckindustrie weltweit führte“, so Jeff Hayes, Managing Director, KeyPoint Intelligence. „Ein Großteil der heutigen gedruckten Kommunikation ist auf dieses bemerkenswerte Produkt zurückzuführen.“

Als eines der erfolgreichsten Produkte in der Geschichte von Xerox sorgte der 9700 regelmäßig für Jahresumsätze von über 1 Milliarde US-Dollar. Die meisten Haushalte in Nordamerika sind wohl schon einmal mit diesem Produkt in Berührung gekommen. Der 9700 war im Jahrzehnt nach seiner Markteinführung der bevorzugte Drucker für Rechnungen sowie für Kreditkarten- und Kontoabrechnungen. Er war auch Marktführer in puncto Schnelligkeit und hohen Druckvolumina für andere Dokumenttypen, die Transaktionsdaten nutzen, darunter Versicherungspolicen und Investitionsberichte.

„Der Laserdrucker ist die wohl wichtigste Erfindung, die je ein Xerox Forschungszentrum gemacht hat“, sagte Steve Hoover, Chief Technology Officer, Xerox Corporation. „Der 9700 war das erste einer ganzen Reihe von Produkten, die ohne Gary Starkweathers Erfindung nicht möglich gewesen wären, darunter die DocuTech- und die heutige iGen-Familie.“

Die 20-jährige Marktführerschaft des 9700 endete durch die Einstellung der Produktion 1997, doch viele seiner zukunftsweisenden Funktionen sind auch heute noch aktuell, darunter:

eine Druckgeschwindigkeit von 120 Seiten/Minute;

automatischer beidseitiger Druck;

Bogendruck;

standardmäßige Auflösung von 300 dpi; und

die Fähigkeit, Grafiken zu drucken.

Der 9700 ebnete auch den Weg für variablen Datendruck, durch individuelle Personalisierung von Dokumenten innerhalb eines Produktionslaufs. Der Drucker konnte auch mit Magnetic Ink Character Recognition (MICR) ausgestattet werden, einem speziellen Toner für den Druck von Schecks.

Nach der Erfindung der Laserdrucktechnologie wechselte Starkweather zu dem damals neuen Forschungszentrum von Xerox, dem Palo Alto Research Center (PARC) in Palo Alto, Kalifornien.

Als Anerkennung seiner Erfindung wurde Starkweather 2012 in die National Inventors Hall of Fame aufgenommen. Inzwischen ist er im Ruhestand und lebt in Lake Mary, Florida. Rückblickend sagt er, er habe gewusst, dass seine Erfindung eine wichtige Rolle spielen würde, allerdings war er sich des Ausmaßes nicht bewusst.

„Damals war die Zukunft des Papiers unsicher und es stellte sich die Frage, wie Drucker in einer Zukunft, in der Menschen neuartige Displays und ähnliches verwenden, überleben wird“, sagte Starkweather. „Vierzig Jahre später spielt Laserdruck noch immer eine wichtige Rolle.“

Die Innovationen im Bereich Laserdruck gehen mit der Markteinführung von 29 neuen Xerox ConnectKey®-fähigen Druckern und Multifunktionsgeräten in eine neue Runde: mobile Einsatzmöglichkeiten, Cloud-Konnektivität und produktivitätssteigernde Funktionen und Apps. Die Produktfamilie zeichnet sich durch verschiedene Größen, Geschwindigkeiten und Funktionen aus, um sowohl den Bedürfnissen von kleinen und mittleren Unternehmen als auch von Großunternehmen Rechnung zu tragen – und das Herz der ConnectKey-Geräte ist die Lasertechnologie, die Xerox vor 40 Jahren erfunden hat.

