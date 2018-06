ALLPLAN eröffnet Büro in den USA

ALLPLAN, globaler Anbieter von offenen Lösungen für Building Information Modeling (BIM) für die AEC-Branche hat heute die Eröffnung eines neuen Büros in West Chester , Pennsylvania, bekannt gegeben. Mit dem neuen Büro setzt ALLPLAN seinen internationalen Expansionskurs fort .

“Nach dem erfolgreichen Start unserer Niederlassung in Großbritannien und dem positiven Feedback und Ergebnissen in diesem Markt ist das neue Büro der nächste logische Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie. Wir werden unseren erfolgreichen Ansatz, ALLPLAN als BIM-Lösungsanbieter für Infrastrukturprojekte zu positionieren, damit weiter fortsetzen“, erklärt Richard Brotherton, Geschäftsführer der ALLPLAN GmbH. “Der US-amerikanische Markt hat großes Potenzial und unsere Marktanalysen haben ergeben, dass ALLPLAN enorme Vorteile einbringen kann, um die Digitalisierung der Bauindustrie und den weltweiten Trend zu BIM weiter voranzutreiben“, fügt er hinzu.