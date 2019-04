Bechtle Competence Days ziehen über 3.500 Besucher an

Die 15. Bechtle Competence Days am Konzernsitz in Neckarsulm trafen erneut auf starke Resonanz. Mehr als 3.500 Besucher informierten sich am 10. und 11. April an 60 Messeständen und in rund 100 Vorträgen über die neuesten IT-Lösungsthemen. Damit fanden rund 400 Besucher mehr als im Vorjahr den Weg an den Bechtle Platz 1.

Das Motto in diesem Jahr lautete „New Horizons for Business“. Entsprechend vielfältige IT-Horizonte bildete das umfangreiche Vortragsprogramm ab. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Themen Security und Modern Workplace. Allein 20 Security-Vorträge standen auf dem Plan, gefolgt von 16 Vorträgen zum Arbeitsplatz der Zukunft. Referenten aus den Bereichen Managed Services, Business Applications, Datacenter Technologies, Networking Solutions und Multi-Cloud rundeten das breite Angebot ab.

Bei der parallel stattfindenden Ausstellung zeigten 200 Bechtle-Spezialisten, in welchen Bereichen die Digitalisierung in Form von konkreten Lösungen bereits heute in Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen zum Einsatz kommt. Das Spektrum reichte dabei von digitalen Lehrmethoden über Augmented Reality und industriellen 3D-Druck bis hin zur Datenerfassung und Echtzeitanalyse bislang analoger Objekte.

Das erfolgreiche Veranstaltungskonzept verbindet eine breit angelegte Technologiemesse mit der Möglichkeit zum fachlichen und persönlichen Austausch mit den Experten der Bechtle Competence Center und spezialisierter Tochterunternehmen.

Ergänzend zu den Competence Days in Neckarsulm bieten die Bechtle IT-Systemhäuser außerdem bei regionalen IT-Foren einen Überblick zu Technologien und der Leistungsstärke der Gruppe, wie zuletzt in Nordrhein-Westfalen und der Schweiz sowie im weiteren Jahresverlauf in Erfurt, Leipzig, Frankfurt, Hamburg und Konstanz.

Übersicht kommender Bechtle Veranstaltungen: http://bechtle.com/events