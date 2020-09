Bildqualität, Gaming-Features, Design und mehr: die neue Monitorserie Philips E2

MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips-Monitore, launcht seine neue Monitorserie Philips E2. Ob privat zu Hause oder im Büro: Mit ihrem eleganten, drei- beziehungsweise vierseitig rahmenlosen Design, ihrem IPS-Panel für gestochen scharfe, farbgetreue Darstellungen und zahlreichen innovativen Features werden sie nicht nur Grafikdesigner und andere professionelle Nutzer in ihren Bann ziehen.

„Viele Berufstätige haben ihr Büro derzeit ins eigene Heim verlegt. Sie brauchen dort also einen Bildschirm, der verschiedensten Anforderungen gerecht wird – sei es für den Job oder in der Freizeit. Wer auf zentrale technische Leistungsmerkmale und ein elegantes Design nicht verzichten möchte, liegt mit den Modellen der E2-Serie genau richtig“, so Artem Khomenko, Senior Product Manager Europe bei MMD Monitors & Displays.