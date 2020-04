BobCAD-CAM: Gratis Lizenzen für das Home-Office

Die Datacad GmbH bietet BobCAD-CAM-Lizenzen für das Home-Office gratis an. Das Angebot richtet sich an Alt- und Neukunden. Die Lizenzen sind vorerst 3 Monate gültig und werden bei Bedarf entsprechend verlängert. Produktiv bleiben und die Zeit im Home-Office sinnvoll nutzen – Informationen telefonisch unter 0671-836310 oder per E-Mail info@datacad.de.

BobCAD-CAM ist eine professionelle und kostengünstige Software für die Fertigung, mit mehr als 150 000 Lizenzen weltweit vertreten.

BobCAD-CAM ist eine modulare Software mit Modulen für:

Fräsen, Mehrachs-Fräsen, FräsDrehen, Drehen, Router, Laser, Plasma & Wasserstrahl, Drahterodieren, BobART, Maschinensimulation PRO.

BobCAD-CAM steht seit 1985 für eine leistungsstarke und budgetfreundliche Gesamtlösung für die Konstruktion und Fertigung. Weltweit nutzen über 150.000 Anwender die BobCAD-CAM Software.

Interessenten, die BobCAD/CAM testen möchten, können das Programm herunterladen und eine Lizenz erhalten.

www.datacad.de