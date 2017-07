BricsCAD-Partnerstand auf der INTERGEO 2017

Auch 2017 wird die Firma MERViSOFT wieder einen BricsCAD-Partnerstand auf der INTERGEO organisieren, die in diesem Jahr vom 26. bis zum 28. September in Berlin stattfinden wird. Der deutsche BricsCAD-Repräsentant bringt auf dem Partnerstand insgesamt fünf Unternehmen zusammen, die verschiedene Lösungen aus den Bereichen Geodäsie, Geoinformation und Tiefbau präsentieren, die mit BricsCAD realisiert sind. Alle Partner stellen ihre Produkte jeweils an einem separaten Software-Tower vor. Mit an Bord sind die Partnerunternehmen IBB Ingenieurbüro Battefeld, Below Software, RZI Software GmbH, aRES Datensysteme sowie AndroTec GmbH.

AndroTec wird seine BricsCAD-Erweiterung TosCAD präsentieren – eine Lösung zur Anbindung von geodätischen Messinstrumenten direkt an das CAD-System. TosCAD ermöglicht es, ein Aufmaß direkt aus der CAD-Software heraus zu erstellen. Dabei werden die Messinstrumente aller führenden Hersteller unterstützt. aRES Datensysteme wird seine Systeme zur Kanalplanung vorstellen, die auf BricsCAD® basieren. Das Unternehmen bieten eine Vielzahl von Softwarelösungen für die Bereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung an. Das System AutoGIS vom IBB Ingenieurbüro Battefeld ermöglicht die objektbasierte Bearbeitung von in einem Geo-Datenserver gespeicherten Graphik- und Sachinformationen, wie beispielsweise Grundstücke, Flächen, Kabel, Leitungen, Netzeinbauten und sonstige Objekte. Mit Civil Design bietet Below Software eine Bauplanungssoftware, die eine komplette Lösung für den gesamten Tiefbaubereich darstellt. Ebenfalls Lösungen für den Tiefbaubereich hat die RZI Software GmbH in ihrem Portfolio.

MERViSOFT ist mit einem Mitarbeiter vertreten, der sämtlich Fragen rund um die BricsCAD®-Entwicklung beantworten kann. Die Intergeo ist die weltweit wichtigste Messe mit den Themenschwerpunkten Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement, auf der sich über 550 Unternehmen aus etwa 30 Ländern dem internationalen Publikum präsentieren werden. Parallel zur Messe findet ein hochkarätiger Kongress statt, der unter anderem die aktuellen Themen Open Data und Open Government behandeln wird. Besucher finden den BricsCAD®-Partnerstand auf der INTERGEO in Halle 2.1, Stand C2.061

Weitere Informationen zu unserem Partnerstand auf der INTERGEO unter: http://intergeo.bricscad-deutschland.de