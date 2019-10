Canon bringt den A3-Druck auf den Schreibtisch

Ultraschnelle Abläufe, hochpräzise Drucke – und das bei so kompakten Abmessungen: Mit dem neuen i-SENSYS LBP852Cx-Drucker macht Canon das A3-Format schreibtischtauglich. Der platzsparende Farblaserdrucker steht großen Drucksystemen qualitativ in nichts nach und ist damit ideal für kleine und mittlere Büros sowie Sonderanwendungen geeignet.

Der i-SENSYS LBP852Cx-Drucker – einer für Alle

Der i-SENSYS LBP852Cx-Drucker – effizient und platzsparend

Das Geschäftsleben erfordert immer effizientere und agilere Arbeitsabläufe. Egal ob Einzelhändler oder Kreativabteilungen in Unternehmen: Aktionsposter, Flyer oder Werbemuster müssen oft in kürzester Zeit entworfen und gedruckt sein. Der Neuzugang der i-SENSYS-Serie von Canon bietet Kunden dank des serienmäßigen PoP-Modus qualitativ hochwertige Printerzeugnisse in brillanten Farben für den Point-of-Sale Bereich – bis hin zu Bannern mit einer Länge von 1.200 mm.

Im Zusammenspiel mit der Canon PosterArtist Lite Software lassen sich schnell und einfach hochwertige Poster entwerfen und drucken. Das kostenfreie Programm bietet Anwendern vielfältige, leicht zu individualisierende Templates. So wird jedes Druckerzeugnis zu einem echten Statement.

Die bedeutendsten Mehrwerte für den Arbeitsalltag durch den i-SENSYS LBP852Cx auf einen Blick:

Hohe Kapazität bei geringem Platzbedarf

Kompakte Abmessungen, Desktop-Drucker mit 650-Blatt-Papierkapazität, als Standgerät auf bis zu 2.850 Blatt erweiterbar

Schnelle, hochwertige Ausgabe

Druckgeschwindigkeit 36 Seiten/Min. (A4) mit hochwertiger Ausgabe im Druckmodus für lebendige Farben als Standard

Beeindruckende Medienvielfalt

Unterstützung zahlreicher Formate, einschließlich Bannerdruck und Papiergewichten bis zu 300 g/m²

Kompatibel mit der Canon PosterArtist Lite Software

Erweiterte Kreativ- und Designoptionen – ideal für hausinterne Marketingabteilungen oder den Retailbereich

Zuverlässige Sicherheitsfunktionen

Nutzer-Authentifizierung, Netzwerk- und Dokumentenschutz mit Datenverschlüsselung und Speicherkarten-Löschfunktion für ein Maximum an Datenschutz



Das neue i-SENSYS LBP852Cx-System ist ab Mitte Oktober erhältlich.

www.canon.de/business-printers-and-faxes/i-sensys-lbp852cx/