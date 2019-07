Canon holt mit seinem Beitrag für mehr Nachhaltigkeit den zweiten Platz bei den Global Good Awards

Canons konsequenter Einsatz für eine nachhaltigere Produktions- und Produktaufbereitungsstrategie holte Silber bei den diesjährigen Global Good Awards. Das Unternehmen konnte mit der EQ80-Serie, seinem Wiederaufbereitungsprogramm für Multifunktionssysteme sowie seiner Recyclinginitiative für Laser- und Tintenstrahldruckerpatronen überzeugen und den Circular Economy Award entgegennehmen.

Das europäische Canon Umwelt- & Nachhaltigkeitsteam bei der Übergabe des Global Good Awards

Für die effiziente Nutzung begrenzter Ressourcen hat Canon ein fortschrittliches Produkt-Recycling-Programm eingeführt, das die Sammlung und Wiederverwertung zahlreicher Drucksysteme und Materialien vorsieht. 1990 startete das Recycling-Programm für Tonerkartuschen. Das System setzt auf einen geschlossenen Kreislauf, in dessen Rahmen alte Kartuschen gesammelt und der so gewonnene Kunststoff für neue Toner eingesetzt wird. 1996 startete ein vergleichbares Programm für Multifunktionssysteme. Diese werden wiederaufbereitet und als Second-Hand-Geräte weiterverkauft. 2016 rief Canon zudem die EQ80-Serie ins Leben: Drucker, die am Ende ihres Produktlebenszyklus angekommen sind, werden zu neuen, qualitativ hochwertigen Multifunktionssystemen zusammengesetzt. Da mindestens 80 Prozent der verwendeten Bauteile recycled werden, sind die Multifunktionssysteme besonders ressourcensparend.

„Nachhaltigkeit liegt uns sehr am Herzen. Als globales Innovationsunternehmen nehmen wir unsere Verantwortung für die Auswirkungen unseres Handelns auf die Umwelt sehr ernst. Bereits seit 1988 ist das japanische Prinzip ‚Kyosei‘ – gemeinsam leben und arbeiten für das Allgemeinwohl – unser Leitstern. Deshalb freuen wir uns umso mehr über die Anerkennung unseres Engagements“, so Daniel Hahn, Regional Manager DACH/NL, Sustainability Group bei Canon. „Vor knapp 30 Jahren haben wir angefangen, Tonerkartuschen zu recyceln – seitdem hat sich eine Menge getan. Die Auszeichnung ist für uns ein toller Ansporn, unseren Einsatz noch engagierter voranzutreiben.“

Das Nachhaltigkeits-Team von Canon nahm den Preis am 19. Juni 2019 im Rahmen der Global Goods Award Ceremony in London entgegen.

