„card_1 infraTage“ ziehen dieses Jahr ins Netz

Vom 16.-25. Juni 2020 lädt die IB&T Software GmbH ihre Kunden und Interessenten, die BIM Lösungen für Verkehrswege und Tiefbau suchen, zu sechs Webinaren ein.

Jeweils neunzig Minuten lang wird sich alles um BIM , Bestand, Bahn-, Straßen- oder Kanalplanung drehen. Behandelt werden Themen, wie Anwender automatisch aus Topografiedaten 3D -Bestandsmodelle generieren, Mengen modellbasiert in DESITE BIM ermitteln, Bahnprojekte auf der CDE Projektplattform EPLASS verwalten, Straßenmodellierung und AKVS -Kostenermittlung managen.

Es wird um Kanalsanierung und Kanal-Fachobjekte gehen und um Dienstleistungen des neuen BIM Kompetenz-Centers. Straßen automatisch entwerfen – die smart infra-modeling technology macht es möglich und wird im Fokus stehen.