Coligo MEETINGS Pro: Voiceworks ermöglicht kostenlose Webkonferenzen

Die Voiceworks GmbH ermöglicht Unternehmen Coligo MEETINGS Pro in der aktuellen Krisensituation schnell und unkompliziert zu nutzen. So können Mitarbeiter ihrer Tätigkeit an einem beliebigen Ort wie beispielsweise im Home-Office nachgehen und sind dabei optimal miteinander vernetzt.

Videokonferenzen, Telefoneinwahl, Bildschirmfreigabe, Chat oder Dokumente teilen – mit Coligo MEETINGS können Nutzer auch im Home-Office ihrer Arbeit nachgehen und sich mit Gesprächspartnern an anderen Standorten austauschen. Die Webconferencing-Lösung von Voiceworks bietet alle wichtigen Funktionen, um erfolgreich mit internen und externen Teilnehmern zusammenzuarbeiten. Mitarbeiter, die in der aktuellen Situation zuhause bleiben, benötigen keine besondere Ausstattung, sondern können Online-Meetings direkt über ihren Browser starten oder daran teilnehmen. Damit möglichst viele Unternehmen ihren Mitarbeitern diese Möglichkeit bieten können, stellt Voiceworks Coligo MEETINGS Pro ab sofort kostenlos zur Verfügung. Unternehmen können sich einfach online unter https://coligo.com/de/ für die Aktion anmelden und erhalten schnell und unkompliziert Zugang zu den kostenfreien Webkonferenzen.

„Seit die Corona-Pandemie Deutschland erreicht hat, verzeichnen wir eine erheblich gestiegene Nachfrage nach Produkten für eine einfache, standortübergreifende Zusammenarbeit. Da immer mehr Menschen zuhause arbeiten, möchten wir dazu beitragen, dass sie dabei ohne Einschränkungen mit anderen zusammenarbeiten können – und unseren Wholesale-Partnern geht es genauso, deswegen ermöglichen wir Unternehmen jetzt gemeinsam mit ihnen Coligo MEETINGS Pro kostenlos zu nutzen“, sagt Christoph Wichmann, Geschäftsführer der Voiceworks GmbH. „Wir freuen uns natürlich, wenn sich das ein oder andere Unternehmen von den Vorteilen unserer Lösung überzeugen lässt und uns als Kunde erhalten bleibt, wenn sich das Arbeitsleben wieder normalisiert.“

Voiceworks bietet ihre führenden Cloud PBX und UCC Lösungen kommerziell exklusiv über ihr Wholesale-Partnernetz an. Jeder Wholesale-Partner kann per E-Mail an partner-de@voiceworks.com eine individuelle Registrierungs-URL und einen Promo-Code anfordern, damit er diese Aktion auch für seine Kunden und Interessenten nutzen kann. Nach der Online-Registrierung erhalten Unternehmen ihre Zugangsdaten automatisch per E-Mail und können Coligo MEETINGS Pro direkt nutzen. Voiceworks informiert ihre Partner regelmäßig über die registrierten Kunden und Interessenten. Außerdem hat der Wholesale-Partner selbst auch die Möglichkeit seinen Kunden Coligo MEETINGS Pro über seine von Voiceworks bereitgestellte Onlineplattform kostenlos zu aktivieren.

Voiceworks ist Teil der Enreach Unternehmensgruppe, ein schnell wachsender europäischer UC-Anbieter, der es Unternehmen ermöglicht mit intelligenten Technologielösungen noch effizienter und erfolgreicher zu arbeiten. Neben Voiceworks stellen derzeit weitere Enreach Unternehmen ihre Collaboration-Produkte kostenfrei zur Verfügung.

www.voiceworks.com/de