26. SOFiSTiK Seminar am 16. und 17. März 2018 in München – internationale Konferenz für Bauingenieure mit neuen Entwicklungen und aktuellen Praxisprojekten rund um Berechnung, Bemessung und Konstruktion

Der Bausoftwarehersteller SOFiSTiK veranstaltet am 16. und 17. März 2018 in Kooperation mit nationalen und internationalen Experten das „26. SOFiSTiK Seminar 2018“ in München. Die Konferenz rund um Berechnung, Bemessung und Konstruktion von Bauprojekten gehört zu den etabliertesten Veranstaltungen für Bauingenieure im deutschsprachigen Raum.

Unter dem Motto „Connecting Disciplines“ treffen sich auf dem SOFiSTiK Seminar 2018 Tragwerksplaner und andere Bauingenieure zum Erfahrungsaustausch. Zahlreiche Theorie- und Praxisvorträge geben den Teilnehmern Gelegenheit, sich auf den neuesten Stand der gesellschaftlichen und technischen Entwicklungen zu bringen, die Planungs- und Bauprozesse beeinflussen. Dabei stehen unter anderem die Themen Brückenbau sowie die Möglichkeiten und Herausforderungen auf dem Weg zu einer neuen fachübergreifenden Planungskultur im Fokus. Interessenten können sich direkt im Internet anmelden. Dort wird in Kürze die Agenda veröffentlicht.

Ein Highlight der Konferenz ist der Themenkomplex „Bauen mit BIM“ – am Beispiel des aktuellen Bauvorhabens für das neue Nürnberger Bürogebäude der SOFiSTiK. Dieses Projekt wird von Anfang bis Ende mit der neuen Planungsmethode umgesetzt und liefert in seiner Konsequenz einen einzigartigen Einblick in die Abläufe und Potenziale von Building Information Modeling, sowohl aus Gesamtsicht als auch aus der Perspektive verschiedener Gewerke.

Außerdem auf dem Programm stehen unter anderem folgende Vorträge:

WTM Engineers: Ganzheitliche FE-Berechnung eines längs und quer verschieblichen Sohle-Wand-Schalwagens

Ganzheitliche FE-Berechnung eines längs und quer verschieblichen Sohle-Wand-Schalwagens Ingenieurbüro GRASSL: Ersatzneubau der Rheinbrücke Leverkusen

Ersatzneubau der Rheinbrücke Leverkusen C&E Ingénerie, Prof. Jean-Marc Weill: Nicht lineare Berechnung einer Überdachung sowie der Fassade eines Freizeitparks aus Holz und Stahl

Nicht lineare Berechnung einer Überdachung sowie der Fassade eines Freizeitparks aus Holz und Stahl WSP Finland: Wie neue Bemessungsmethoden zu einer anderen Darstellung der Ergebnisse führen, wird am Beispiel zweier Schrägkabelbrücken in Finnland und Vietnam gezeigt

Wie neue Bemessungsmethoden zu einer anderen Darstellung der Ergebnisse führen, wird am Beispiel zweier Schrägkabelbrücken in Finnland und Vietnam gezeigt Centerlöf & Holmberg: An zwei Beispielen wird ein neuer Workflow für den parametrischen Entwurf von Schalen gezeigt, der Programme von SOFiSTiK und anderen Herstellern verbindet

„Das SOFiSTiK Seminar ist seit Jahren für sein hochklassiges Konferenzprogramm bekannt, und ich kann versichern, dass wir daran auch in der 26. Auflage festhalten“, sagt Thomas Fink, Vorstand der SOFiSTiK AG. „Unser Ziel ist es, den Teilnehmern Einblicke in Theorie und Praxis zu geben, die sie in dieser Tiefe nur hier bekommen. Und natürlich lassen wir auch genügend Raum für Erfahrungsaustausch und Networken abseits der Bühne.“

