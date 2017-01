Dassault Systèmes bereichert CFD-Simulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform

Dassault Systèmes gab die Unterzeichnung eines endgültigen Aktienkaufvertrags zum Erwerb von Next Limit Dynamics bekannt, einem führenden Unternehmen im Bereich hochdynamische Fluidströmungssimulation. Die Lösungen des Unternehmens werden unter anderem in den Branchen Luft- und Raumfahrt, Fahrzeugbau, Hightech und Energie eingesetzt. Der Umsatz von Next Limit Dynamics betrug 2015 rund 1,6 Millionen Euro.

Mit der Übernahme des in Madrid ansässigen Unternehmens Next Limit Dynamics erweitert Dassault Systèmes seine Branchenlösungen für die Multiphysik-Simulation auf der 3DEXPERIENCE Plattform und stärkt seine Marktposition im Bereich numerische Strömungssimulation (CFD). Die Softwarelösungen von Next Limit Dynamics werden von Analytikern zur genauen und aussagekräftigen Simulation hochdynamischer Fluidströmungen eingesetzt. Damit lassen sich anspruchsvolle CFD-Aufgaben schneller als mit herkömmlichen Methoden lösen. Zu den Kunden zählen Airbus, AISIN AW, Caterpillar, Doosan, Ford, Google X, Honda, Mitsubishi, NASA, Safran Helicopter Engines und Toyota.

„Die Simulation ermöglicht Innovatoren, die Weiterentwicklung von Werkstoffen, von additiven Herstellungsverfahren, des Internet der Erlebnisse und anderer Faktoren voranzutreiben, die zur Harmonisierung von Produkt, Natur und Leben beitragen“, sagt Bernard Charlès, Vice Chairman & CEO, Dassault Systèmes. „Next Limit Dynamics ist ein junges, dynamisches Unternehmen, dessen erfahrenes Forschungs- und Entwicklungsteam und die zukunftsorientierte CFD-Methode, integriert in die multiphysikalische, mehrskalige 3DEXPERIENCE Plattform, den Innovationsprozess transformieren werden.“

Die realistische Simulation – von der frühen Konzeption bis zur späten Validierung – ist ein entscheidender Schritt, um erfolgreich nachhaltige Kundenerlebnisse zu schaffen. Die Technologie von Next Limit Dynamics wird verwendet, um die Leistungsfähigkeit von komplexen Konstruktionen zu prognostizieren und zu verbessern, die einer Fluidströmung ausgesetzt sind. Dazu gehören beispielsweise aerodynamische Strömungen hinter Kraftfahrzeugen, aerodynamische Geräusche von Flugzeugfahrwerken oder auch die Schmierung komplexer Antriebsstränge. Diese Herangehensweise kann dazu beitragen, den Kraftstoffverbrauch eines Kraftfahrzeugs zu verbessern und dessen Emissionen zu senken, die Umgebungsgeräusche von Flugzeugen zu reduzieren und die Effizienz von Windenergieanlagen zur Energieerzeugung zu erhöhen.

„Seit fast einem Jahrzehnt haben wir unsere Lattice-Boltzmann-Simulationstechnologie XFlow entwickelt, um die Anwendbarkeit von CFD zu erweitern, auf zahlreiche Branchen und für anspruchsvolle Aufgaben“, so David Holman, General Manager, Next Limit Dynamics. „Die heutigen Produkte werden immer raffinierter, und damit werden auch die technischen Aufgaben immer komplexer. Unser innovativer Ansatz vermeidet die sehr zeitintensiven Vorbereitungsaufgaben, die bei herkömmlichen CFD-Lösungsansätzen erforderlich sind. Dadurch können sich die Ingenieure stärker auf die Evaluierung und Optimierung der Konstruktion konzentrieren. Als integrierter Bestandteil von Dassault Systèmes, kann unsere Technologie diese Komplexität besser ansprechen und die Arbeit der Ingenieure unterstützen, die die 3DEXPERIENCE Plattform nutzen.“

Die Transaktion wurde am 7. Dezember 2016 abgeschlossen.

