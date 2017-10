Dassault Systèmes stellt SOLIDWORKS 2018 vor

Dassault Systèmes führt SOLIDWORKS 2018, die neueste Version des Lösungsportfolios für 3D-Design und Engineering, auf dem Markt ein. SOLIDWORKS 2018 zeichnet sich durch integrierte, durchgängige Lösungen für den Konstruktions- und Fertigungsprozess aus. Unternehmen jeder Größe können damit neue Wege zur Herstellung von Teilen und Produkten beschreiten und innovative Ideen schnell auf den Markt bringen, die auf die individuellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind.

Angetrieben von der 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes, unterstützt SOLIDWORKS 2018 eine fertigungsorientierte Konstruktionsstrategie. Die Lösungen vereinfachen die Interaktionen zwischen den verschiedenen Disziplinen über den gesamten Produktentwicklungsprozess hinweg. Dieser einheitliche Prozess nutzt Smart Manufacturing – einen vernetzten und lückenlosen Datenfluss, der allen an der Produktentwicklung beteiligten Teams jederzeit und überall zur Verfügung steht. Dabei ist es gleich, wann, wo und in welchem Format die Daten benötigt werden – die Daten müssen nicht von einem System zu einem anderen übertragen werden.

Die Märkte sind heutzutage sehr wettbewerbsintensiv. Kundenbindung erfolgt über herausragende Erlebnisse, die weit über die Anschaffung und Nutzung eines Produkts hinausgehen. Das inspiriert Unternehmen zu Innovationen in allen Bereichen ihrer Geschäftstätigkeit. Doch veraltete Organisationsstrukturen, Prozesse und Tools trennen Konstruktionsaspekte von denen der Fertigung und Produktentwicklung. Daraus können Fehler entstehen, die sich negativ auf Zusammenarbeit, Zeitpläne und Budgets auswirken.

Mit SOLIDWORKS 2018 jedoch können die Teams zeitgleich zusammenarbeiten, um Produkte oder Teile schneller und kostengünstiger zu konstruieren, deren Funktionen und Fertigungsfähigkeit zu validieren, Daten und zugehörige Prozesse zu verwalten und die Fertigung zu optimieren, zu automatisieren und zu prüfen. Durch frühzeitiges Einbinden von Ideen in den Konstruktionsprozess sind Änderungen in Konstruktion oder Fertigung schnell und einfach zu verwalten. Sie fließen automatisch in alle zugehörigen Modelle, Programme, Zeichnungen und Dokumentationen ein.

Neue Anwendung: SOLIDWORKS CAM

Dabei spielt SOLIDWORKS CAM, eine neue Anwendung von SOLIDWORKS 2018, eine zentrale Rolle: Sie ermöglicht die regelbasierte Bearbeitung in Verbindung mit Know-how-Erfassung, um die Fertigungsprogrammierung weiter automatisieren zu können. Konstrukteure und Fertigungsingenieure gewinnen damit einen tieferen Einblick in ihre Konstruktionen, können fundiertere Entscheidungen treffen und Prototypenteile schneller erstellen. Sogar die Fertigung können sie zur besseren Steuerung von Qualität, Kosten und Lieferung selbst übernehmen. Das macht die Umsetzung neuer „Build-to-Order“-Strategien mit benutzerdefinierten Teilen möglich, die in Sekunden statt in Stunden automatisch entworfen und programmiert werden.

„Der Kern eines erfolgreichen Kundenerlebnisses ist ein gut konstruiertes Produkt, das sich effizient fertigen lässt. SOLIDWORKS 2018 liefert nicht nur ein intelligenteres Konzept zur Fertigung von Teilen oder Produkten, sondern unterstützt Unternehmen dabei, Ideen in Innovationen umzusetzen und entsprechende Ökosysteme aufzubauen“, sagt Gian Paolo Bassi, CEO von SOLIDWORKS, Dassault Systèmes. „Wie schon in den vergangenen Versionen sind viele der neuen Tools und Erweiterungen von SOLIDWORKS 2018 das Ergebnis aus Erkenntnissen und Feedback der SOLIDWORKS Community. Dabei steht immer das Ziel im Fokus, unsere Anwender mit der Leistung und Funktionalität auszustatten, die sie benötigen, um großartige Konstruktionen schneller, in besserer Qualität und zu niedrigeren Kosten in die Fertigung zu bringen. In den nächsten Monaten werden wir weitere durchgängige Prozesslösungen vorstellen, die unsere Community dabei unterstützen, ihre Geschäftsergebnisse kontinuierlich zu verbessern.“

