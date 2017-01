Der neue Avira Password Manager: Nie mehr Passwörter vergessen

Avira stellt seinen neuen Avira Password Manager vor, der das Erstellen und Verwalten von sicheren Passwörtern einfach und komfortabel macht sowie für persönliche Daten zusätzliche Sicherheit schafft. Anwender können damit sichere Passwörter für Online-Dienste wie E-Mail, Soziale Medien und Online-Banking erstellen und diese auf mehreren Geräten und Browsern synchronisieren. Damit haben Anwender ihre Passwörter immer zur Hand, egal ob zuhause am PC oder unterwegs am Smartphone.

E-Mail, Facebook, Instagram, Amazon oder das Online-Bankkonto: das sind nur einige Beispiele dafür, wo sich Anwender täglich aufs Neue einloggen. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Nutzer für jeden Account ein unterschiedliches, sicheres Passwort verwenden. Die Realität sieht jedoch anders aus: Die meisten Anwender nutzen ein Passwort für mehrere Konten und ändern es nur selten. Laut einer Bitkom-Umfrage haben mehr als ein Drittel der Internetnutzer in Deutschland (37 Prozent) ein und dasselbe Passwort für mehrere Online-Zugänge, zum Beispiel zu E-Mail-Diensten, sozialen Netzwerken oder Online-Shops. Das macht es Cyberkriminellen leicht, Zugriff auf alle Konten zu bekommen, wenn sie nur ein einziges Passwort gehackt haben. Mit dem Avira Password Manager können Anwender sich dagegen schützen und sichere Passwörter für jeden Online-Account erstellen – und das für alle Endgeräte und Betriebssysteme.

„Der Avira Password Manager macht mehr als nur Passwörter zu erstellen und zu sichern. Er macht das digitale Leben einfacher und komfortabler“, sagt Marius Balcanu, Senior Produktmanager bei Avira. „Anwender können ihre Passwörter auf allen Geräten spielend leicht synchronisieren und sowohl zu Hause am Computer oder unterwegs auf dem Smartphone nutzen. Die lästigen Situationen, in denen man wieder einmal das Passwort für Twitter, Facebook & Co vergessen hat, sind mit dem Avira Password Manager vorbei.“

Kein Ärger mehr mit Passwörtern

Mit dem Avira Password Manager lassen sich sichere Passwörter ganz einfach erstellen, speichern, verwalten und synchronisieren. Die Funktionen im Überblick:

Erstellen von sicheren Passwörtern

Automatisches Speichern von Passwörtern beim Login auf Webseiten

Automatische Anmeldung bei Online-Konten (Autofill-Funktion)

Alle Passwörter sind durch ein Master-Passwort geschützt, das nur der Nutzer selbst kennt. Damit lässt sich eine unbegrenzte Anzahl von Online-Accounts mit individuellen Passwörtern sichern. Jedes einzelne Passwort ist mit dem AES 256-Bit-Standard verschlüsselt.

Bestehende Passwörter von anderen Passwort Managern und Anwendungen (z. B. im Browser) können als CSV-Datei importiert werden

Automatisches Speichern und Synchronisieren von Passwörtern zwischen mehreren Geräten (z.B. Windows-PC und iPhone) und Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS, Android)*

Komfortable Verwaltung der Passwörter über ein zentrales Online-Dashboard*

Verfügbarkeit

Der Avira Password Manager steht ab sofort als kostenlose Version auf der Avira Website und in App-Stores zum Download bereit. Premium-Funktionen sind bis März 2017 kostenlos nutzbar.* Folgende Versionen stehen zur Verfügung:

Windows-PCs: Browsererweiterung für Chrome, Firefox und Avira Scout Browser

Mac: Browsererweiterung für Chrome und Firefox

iOS: Apple App Store

Android: Google Play Store und auf der Avira Webseite

* Premium-Funktionen wie das automatische Speichern und Synchronisieren von Passwörtern zwischen mehreren Geräten (z. B. Windows-PC und iPhone) und Betriebssystemen (Windows, Mac, iOS, Android) sowie die Verwaltung der Passwörter über ein zentrales Online-Dashboard sind bis März 2017 kostenlos nutzbar.

Systemanforderungen

Windows & Mac: Chrome 32 und höher, Firefox 48 und höher, Avira Scout Browser

iOS 8.0 und höher

Android 4.4 und höher

www.avira.de