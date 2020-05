Design, Komfort und Power in umweltfreundlichen Monitoren

MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, präsentiert das 60,5 cm (23,8″) LCD-Display Philips 245B1.

Das vielseitige, leistungsstarke Modell aus der neuen B1-Serie bietet nicht nur eine exzellente Quad-HD-Auflösung (2560 x 1440) und HDMI-Konnektivität. Es verfügt auch über einen PowerSensor, mit dem sich bis zu 70 % Energiekosten einsparen lassen. Hinzu kommt eine reiche Auswahl an Funktionen und Technologien für ein angenehmes und produktives Arbeiten.

Komfortabel und effizient

Was besonders Fotografen, Grafik- und Filmprofis, Designer sowie all jene, die im Job auf hervorragende, detailgenaue Bilder angewiesen sind, besonders interessieren dürfte: Der Philips 245B1 begeistert nicht nur mit seiner kristallklaren Auflösung. Er verfügt auch über ein IPS-Panel und die exklusive Spitzentechnologie SmartImage von Philips. Die zukünftigen Nutzer dieses Bildschirms können sich also schon jetzt auf eine außergewöhnlich breite Palette an präzisen Farben sowie helle, gestochen scharfe Bilder freuen.

Flicker-Free-Technik, LowBlue- und Easy-Read-Modus beugen einem vorzeitigen Ermüden der Augen vor, wenn es im Büro mal wieder später werden sollte. Eine optimale, ergonomische Körperhaltung vor dem Bildschirm ermöglicht der individuell anpassbare Monitorstandfuß SmartErgoBase. Integrierte Stereolautsprecher sowie eine große Auswahl an Anschlüssen, einschließlich DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 und mehr runden das bemerkenswerte Leistungsspektrum dieser Neuvorstellung ab.

Nachhaltig und umweltfreundlich

Der Philips 245B1 erfüllt verschiedene Umweltstandards und Zertifizierungen wie EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge und RoHS. Er besteht zu 85 % aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff, ist frei von schädlichen Substanzen wie Quecksilber, Blei sowie PVC/BFR und wird in zu 100 % wiederverwertbarem Verpackungsmaterial geliefert. Sehr interessant sind auch diese nachhaltigen, kostensparenden Features: So verfügt der Monitor zum einen über den sogenannten LightSensor, der eine perfekte Helligkeit bei minimalem Stromverbrauch gewährleistet. Zum anderen ist er mit einem PowerSensor ausgestattet. Über diesen erkennt der Monitor automatisch die An- oder Abwesenheit des Nutzers und passt daraufhin die Bildschirmhelligkeit automatisch an – was nicht nur die Lebensdauer des Geräts verlängert, sondern auch die Energiekosten um bis zu 70 % senkt.

Die neue Philips B1-Serie

Neben dem 245B1 gehören auch die Modelle 242B1 und 275B1 zur neuen B1-Serie von Philips, deren Familienmitglieder sich allesamt durch Komfort, Konnektivität, Flexibilität und eine hervorragende Bildqualität auszeichnen.

Der 60,5 cm LCD-Monitor (24″) Philips 242B1 zum Beispiel kommt mit Full-HD-Auflösung (1920 x 1080 Pixel) für eine bemerkenswerte Darstellungsqualität, PowerSensor, SmartImage, IPS-Panel-Technologie und einer Reihe von Komfortfunktionen. Leistung, Nachhaltigkeit und außergewöhnliche Qualität vereint – ganz so, wie es die professionellen Anwender von Philips Monitoren gewohnt sind.

Der 68,6 cm (27″) LCD-Monitor Philips 275B1 dagegen wurde speziell für anspruchsvolle Profianwender entwickelt und überzeugt mit Quad-HD-Auflösung (2560 x 1440 Pixel) für scharfe, kristallklare Bilder sowie zahlreichen produktivitätssteigernden Funktionen und Innovationen, wie zum Beispiel SmartErgoBase und Adaptive-Sync-Technologie.

www.philips.com/monitors