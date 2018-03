Die neue E9-line von Philips

MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, kündigt drei neue Modelle aus der E-line von Philips an. „E9“ – so die Bezeichnung für die drei 27-Zoll-Neuzugänge – steht für außergewöhnliches Design und überragende Bilder in lebensechten Farben. Ob im Büro oder zu Hause: Full HD, Ultra Wide Color, extrem schmale Rahmen und weite Blickwinkel sorgen für ultimatives Seherlebnis und maximalen Komfort.

Erstklassige Bildqualität

Alle drei Philips E9-Modelle verfügen über ein leistungsstarkes 68,6 cm (27 Zoll) großes IPS-LED-Wide-View-Display, das – im Gegensatz zu Standard-TN-Panels – außergewöhnliche Bilder und Farben liefert, die auch aus einem Blickwinkel von 178° immer noch kristallklar und lebendig wirken. Das macht sie nicht nur zu einer ersten Wahl, um Fotos zu betrachten, Filme zu schauen und im Web zu surfen. Sie empfehlen sich auch für professionelle Anwendungen im Büro, wenn es auf Farbpräzision und konsistente Helligkeit ankommt. Dank Ultra-Wide-Color-Technologie und Full-HD-Auflösung (1920 x1080 Pixel) bieten die E9-Monitore ein besonders weites Spektrum an satten, lebendigen und natürlichen Farben in detailgenauen, hellen und kontraststarken Bildern. Die Augen werden übrigens geschont – die Flicker-Free-Technologie für eine regulierte Helligkeit und weniger Flimmern sowie der Philips LowBlue Mode mit hochentwickelter Software zur Reduzierung von schädlichen kurzwelligen blauen Lichtanteilen machen´s möglich.

Elegantes Design und Nachhaltigkeit

Smartes Design hat die E9-line von Philips erfolgreich gemacht – und natürlich setzen die drei neuen Familienmitglieder diese Tradition fort. Der glänzende, sehr schlanke Rahmen (9,94 mm) auf dem eleganten Metallfuß ist in klassischem Schwarz gehalten. Die Modelle sind für ein optimales Gameplay mit der AMD FreeSyncTM-Technologie ausgestattet, die die Bildwiederholrate des Monitors mit der Bildrate der GPU synchronisiert. Ihr extrem schmaler Rahmen sorgt für eine nahtlose Anmutung und wenig Ablenkung. Sie sind ideal für Multi-Display-Set-ups, Tiling-Aufstellungen sowie für viele andere Anwendungen von Gamern, Grafikdesignern und anderen professionellen Usern geeignet. Auch an die Umwelt wurde gedacht: Produziert aus nachhaltigen, umweltfreundlichen Materialien, die die wichtigsten internationalen Standards erfüllen, kommen die Displays ohne Quecksilber und Blei aus. Ihre Verpackung besteht aus 100 % recycelbaren Materialien und dank ihrer geringen Stromaufnahme verbrauchen die Monitore auch noch wenig Energie.

Für alles offen

Alle drei neuen E9-Monitore bieten vielfältigste Anschlussmöglichkeiten und verfügen über die passende Hardware zur Verarbeitung von HDMI-Input für qualitativ hochwertigen, digitalen Audio- und Videotransfer von einem PC oder jeder anderen AV-Quelle (inklusive Set-Top-Boxen, DVD-Player, A/V-Receiver und Videokameras). Für noch mehr Komfort und Optionen ist der 276E9QJAB mit einem DisplayPort-Anschluss für blitzschnelle Bildtransferraten sowie eingebauten Stereo-Lautsprechern für maximalen Multimedia-Genuss ausgestattet.

Die E9-Familie wächst weiter

Neben diesen neuen 27-Zoll-Flachbildschirmen wird die E9-Familie von Philips um mehrere Flatscreen- und Curved-Screen-Modelle weiter wachsen. Alle ausgestattet mit einem eleganten, super schlanken 9,94 mm-Rahmen und technologischen Innovationen wie AMD FreeSyncTM-Technologie. Die Full-HD-Modelle 276E9QDSB, 276E9QJAB und 276E9QSB sind ab Anfang März 2018 erhältlich. Später folgen dann noch ein 60,5 cm (23,8-Zoll)-Full-HD-Flatscreen (Mai) und ein 54,6 cm (21,5-Zoll)-Full-HD-Flatscreen im Juli. Darüber hinaus hat Philips drei E9-Curved-Modelle für weniger Verzerrungen und noch immersivere Wirkung entwickelt, die im 80 cm (31,5-Zoll)-Full-HD/QHD-Format beziehungsweise als 27-Zöller im Full-HD-Format Anfang Mai erhältlich sein werden.

Weitere Informationen zu den Monitoren von Philips: www.philips.com/monitors