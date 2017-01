Edimax Smart Home-Starterpaket für Ihre Sicherheit

Edimax Technology, bekannt als Hersteller von Netzwerk- und Smart-Business-Lösungen, verwirklicht für jedermann, einfach und mit geringen Kosten das intelligente Zuhause, dass sich bequem per Smartphone einrichten und überwachen lässt.

Das Edimax Sicherheitspaket IC-5170SC besteht aus einer 180° WLAN-Netzwerkkamera und 3 verschiedenen Sensortypen, je ein Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor und PIR-Bewegungsmelder, sowie zwei Tür- und Fensterkontakten.

Die Einbindung erfolgt simpel in drei Schritten über das heimische WLAN-Netzwerk per kostenloser iOS & Android EdiLife-App. Hierzu wird die WLAN-Kamera nach dem Download der App mit dem WLAN-Netzwerk verbunden. Die Kamera ist kompatibel mit jedem WLAN-Router. Die batteriebetriebenen Sensoren verbinden sich automatisch zur USB- Funkeinheit an der Kamera. Den Rest erledigt die kostenlose EdiLife-App: Einrichtung, Einstellungen, Fernüberwachung, genaue Erkennung von Veränderungen in der Umgebung und sofortige Push-Benachrichtigungen.

Die WLAN-Netzwerkkamera des IC-5170SC hat einen größeren Blickwinkel als herkömmliche WLAN-Kameras. Mit dem 180°-Panoramablick werden die Haustüre, Garage oder ein ganzer Raum, ohne tote Winkel überwacht. Erkannte Bewegungen und Geräusche werden mit einem Kurzvideo erfasst und per Push Benachrichtigung an das Smartphone gesendet. Die Tür- und Fensterkontakte funken per 2,4RF-Signal zu der Funkeinheit an der Kamera und sind dadurch mit dem WLAN- Netzwerk verbunden und melden umgehend das Öffnen oder Schließen von Türen und Fenstern. Der Passiv-Infrarot-Sensor (PIR-Bewegungsmelder) ist ein hochpräziser Sensor, der durch Infrarotstrahlung Temperaturschwankungen erkennt, die aufgrund von Bewegungen verursacht werden. Der duale Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor des Paketes informiert über das Klima in der direkten Umgebung. Der Sensor kann im Innenbereich problemlos überall eingesetzt werden, wo die Kontrolle der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit wichtig ist.

Durch die Cloud-Verbindung der Kamera ist das IC-5170SC Smart Home-Sicherheitspaket immer mit dem Smartphone verbunden und jegliche Ereignisse und Veränderungen werden aufgezeichnet und gemeldet. Änderungen in den Einstellungen lassen sich auch jederzeit über die EdiLife-App vornehmen. Mit den Smarten Regeln in der App lässt sich zum Beispiel bestimmen, dass wenn das Öffnen eines Fenstern erkannt wird, die Kamera bereits die Aufnahme beginnt, obwohl das Ereignis sich außerhalb des Sichtbereiches der Kamera befindet. Die Aufzeichnungen können zudem in der privaten Dropbox oder Google Drive Cloud gespeichert werden, wenn diese als Speicherort über die EdiLife-App hinterlegt wurden.

Das Edimax Smart Home-Sicherheitspaket ist das Einsteiger-Paket in Ihr Smart Life und lässt sich auch ab Ende Februar mit einzelnen Sensoren nachrüsten. Natürlich lassen sich in die EdiLife-App auch weitere EDIMAX Smart-Produkte einbinden und miteinander über die Smarten Regeln verbinden. Das IC-5170SC Smart Home-Sicherheitspaket ist bereits bei den bekannten Edimax-Bezugsquellen erhältlich.

www.edimax-de.eu