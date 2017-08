FARO präsentiert den FocusS 70 Laser Scanner

FARO gibt die Einführung des neuesten Produkts im FARO Focus Laser Scanner-Portfolio bekannt. Der FARO FocusS 70 ist ein hochpräziser Scanner mit kurzer Reichweite, der speziell für Expertem in den Bereichen Architektur, Ingenieur- und Bauwesen, Produktdesign sowie in der öffentlichen Sicherheit/Forensik entwickelt wurde.

Ähnlich wie der FARO FocusM 70, der im Januar 2017 in das preisgekrönte FARO Focus Laser Scanner-Portfolio integriert wurde, bietet der FocusS 70 eine Leistung in Industriequalität mit einem außergewöhnlichen Preis-Leistungs-Verhältnis. Dies umfasst die Schutzklasse IP54 für den Einsatz in staubigen Umgebungen und bei Schlechtwetter, eine HDR-Bildfunktion und einen erweiterten Temperaturbereich. Zusätzlich verfügen Benutzer weiterhin über freie Wahl in Sachen Software und können die Tools nutzen, die für ihren eigenen Workflow am günstigsten sind, einschließlich FARO SCENE und Softwarelösungen von Drittanbietern wie Autodesk ReCap.

Der FARO FocusS 70 bietet überdies ein Paket an stufenweisen Mehrwert-Funktionalitäten und ist damit die perfekte Ergänzung für Anwendungen, die die für kurze Reichweiten ausgelegte Scanleistung des FocusM 70, die hochmoderne Präzision des FocusS 150 oder des FocusS 350 sowie die einzigartige Leistungsfähigkeit einer Vor-Ort-Registrierung in Echtzeit erfordern.

Kurze Reichweite mit branchenführender Präzision:

Entwickelt für Innen- und Außenanwendungen, bei denen Scannen auf eine Distanz von bis zu 70 Metern und mit einer Genauigkeit von +/-1 mm erforderlich ist.

Mehr Daten, schneller erfasst:

Bietet eine Scangeschwindigkeit von fast 1.000.000 Punkten pro Sekunde.

Erhöhte Produktivität und Zuverlässigkeit:

Unterstützt die Funktionalität der Vor-Ort-Registrierung in Echtzeit, die kürzlich von FARO mit der Einführung der SCENE 7.0 Software-Suite angekündigt wurde.

Diese hochwertige Funktionalität ermöglicht die drahtlose Übertragung der 3D-Scandaten – ganz gleich, ob diese von einem einzelnen Scan oder mehreren simultanen Scans stammen – direkt auf eine Computer-Workstation oder einen PC in Echtzeit (es wird also keine SD-Karte benötigt).

„Wir waren überwältigt von der positiven Resonanz und Annahme des FocusM 70“, so Joseph Arezone, Chief Commercial Officer. „Dies hat unsere Ansicht bestätigt, dass ein großes Interesse an einem erschwinglichen und industrietauglichen Scanner mit kurzer Reichweite besteht – natürlich in bewährter erstklassiger FARO-Qualität. Wir haben wie immer die Bedürfnisse unserer Kunden aus der Praxis berücksichtigt und können daher nun den FocusS 70 als einen noch präziseren Begleiter zum FocusM 70 und als logische Erweiterung des Focus Laser Scanner-Portfolios anbieten. FARO ist in der einzigartigen Position, die Vielzahl an Leistungsanforderungen in allen Marktsegmenten und Anwendungen zu erfüllen, die 3D-Scandaten verwenden.“

www.faro.com/de-de/