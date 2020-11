Formnext Connect überzeugt als digitales Herz der internationalen AM-Branche

Vom 10.-12.11.2020 hat die Formnext Connect als internationales, digitales Zentrum der AM-Welt überzeugt und gleichzeitig unter Beweis gestellt, wie wichtig auch in herausfordernden Zeiten die weltweit führende Messe-Veranstaltung für die AM-Branche und die nächste Generation der industriellen Produktion ist.

Formnext Connect 2020

Auf der Formnext Connect präsentierten 203 Aussteller mit rund 2200 Vertretern insgesamt 1412 Produkte. Die 8541 aktiven Teilnehmer aus über 100 Ländern (1/3 national, 2/3 international) nutzten das intelligente und moderne Matchmaking rege. Somit konnten mehr als 450000 Empfehlungen für Produkte und andere Teilnehmer generiert werden. Darüber hinaus entstanden 23311 neue Kontakte und 4733 Business-Meetings in Form von Videocalls. Im hochkarätigen Bühnen- und Sessionprogramm haben knapp 45000 Zuschauer die 221 Vorträge und Präsentationen verfolgt. Dabei diskutierten weltweit Experten in zahlreichen Webinaren und Talkrunden aktuelle und künftige Trends, Entwicklungen und Anwendungen.

Mit internationalen Produktlaunches, darunter eine Vielzahl an neuen Materialien, eine SLM-Maschine mit 12 Lasern sowie Lösungen aus dem Post-processing zur Veredelung, Entpulverung und Aushärtung von Bauteilen sowie spannende weitere Neuentwicklungen zeigte die Formnext Connect, dass die AM-Branche auch im Corona-Jahr hochinnovativ ist und eine internationale Plattform für Geschäftsmöglichkeiten und Networking dringend benötigt. „Mit dem erfolgreichen, neu entwickelten digitalen Format der Formnext Connect sind wir dem Bedarf der AM-Community und der Anwenderindustrien nach Austausch, Business und Innovation begegnet“, so Sascha F. Wenzler, Vice President Formnext bei der Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Damit hat die Formnext bewiesen, dass sie auch in ihrer rein digitalen Form als weltweit wichtiger Katalysator für die technologische und wirtschaftliche Entwicklung dieser Zukunftsbranche unverzichtbar ist.“

Vielfältiges Content-Programm

In ihrem Content-Programm haben die Formnext Connect und die „TCT Conference @ Formnext“ aktuelle Trends aus der AM-Welt, maßgebliche Innovationen sowie detaillierte Einblicke in technologische Entwicklungen präsentiert. Die durch künstliche Intelligenz unterstützte Matchmaking-Plattform arrangierte dazu laufend passende Kontakte von Ausstellern und Teilnehmern. Als roten Faden zog sich durch die gesamte Formnext Connect ein abwechslungsreiches und hochkarätiges Programm aus dem „Additive-Manufacturing-Hauptstadt-Studio“. Dieses wurde auf der Main-Stage übertragen und präsentierte unter Berücksichtigung verschiedener Zeitzonen ein vielseitiges und mit prominenten Namen besetztes Programm. Technologiexperten aus den Reihen der Aussteller diskutierten in Talkrunden und Interviews mit Vertretern verschiedener Anwenderbranchen wie Automotive, Aerospace, Bauindustrie, Maschinenbau, Medizin sowie dem Werkzeug- und Formenbau.

So berichteten zum Beispiel Dayle Alexander und Oluseun Taiwo (Virgin Orbit), Dr. Eliana Fu (Relativity Space), Melissa Orme (Boeing) und Hauke Schultz (Airbus) von additiv gefertigten Bauteilen im Flugzeugbau bis hin zur komplett 3D-gedruckten Rakete.

Applikationen der Automobilbranche kamen in Beiträgen von Martin Bock (Audi), Dr. Martin Goede (Volkswagen), Dr. Martin Hillebrecht (EDAG), Carsten Merklein (Schaeffler) und Markus Schnell (Continental) zur Sprache. Dabei spielt AM nicht mehr nur im Prototyping eine Rolle, sondern stellt sich bereits in realer Fertigungsumgebung den Herausforderungen hinsichtlich Kosteneffizienz, Geschwindigkeit und erforderlichen Stückzahlen.

Desweiteren zählten Satoshi Abe (Panasonic), Franz Bosbach (KSB), Stephen Fitzpatrick (National Manufacturing Institute Scotland), Sherry Handel (AMGTA), Güngör Kara (Ottobock), Dr. Cora Lüders-Theuerkauf (Medical goes Additive), Gerret Lukas (RWTH Aachen), Prof. Dr. Jens Telgkamp (HAW), Douglas Woods (AMT) und viele mehr zu den Vortragenden.

Die Teilnehmer erhielten außerdem wertvolle Informationen zu wichtigen und neuen Märkten wie dem Partnerland China, Israel, Japan, Russland und den USA aus erster Hand.

Darüber hinaus boten Kooperationspartner vertiefende Wissensrunden an. Einen Einblick in die Zukunft des 3D- und 4D-Drucks und in künftige Geschäftsmöglichkeiten gaben die purmundus challenge sowie die Sieger der Start-up Challenge. Die Discover3Dprinting-Seminare, die in Kooperation mit ACAM (Aachen Center for Additive Manufacturing) präsentiert wurden, vermittelten während der gesamten Event-Tage Tipps und Know-how für Einsteiger in den industriellen 3D-Druck. Der ideelle Träger der Formnext, die AG AM im VDMA e.V., führte ebenfalls während der drei Veranstaltungstage eine Vortragsreihe zum Thema „Von der Manufaktur zur Serienproduktion“ durch. Der U.S. Commercial Service moderierte bereits zum zweiten Mal das AM Standards Forum und das BE-AM Symposium, in Kooperation mit der TU Darmstadt, fokussierte AM in der Architektur und Bauindustrie.

Von den Business Möglichkeiten und dem breiten digitalen Angebot zeigten sich sowohl Besucher als auch Austeller begeistert:

„Die beste Messe im Bereich Additive Manufacturing hatte einen guten Start in die digitale Welt. In einer Zeit, in der In-the-Cloud-Interaktion immer noch besser ist als gar nichts, konnte das Team hinter der Formnext mit beispielloser Zuverlässigkeit ein tolles Ergebnis liefern. Die Interaktion mit anderen war zwar virtuell, aber so normal wie ein typischer Videoanruf. Die Teilnehmer konnten eine Hauptbühne mit Live-Sitzungen, Exponaten, Besprechungsräumen und Räumen für die Zusammenarbeit erleben – alles, was sie bei der Präsenzmesse hätten erleben können.“

Gianluca Mattaroccia, Engineering Fellow, The Estee Lauder Companies

„Mir hat die virtuelle Formnext in diesem Jahr sehr gefallen. Es war großartig, Menschen aus der ganzen Welt „treffen“ und mit ihnen in Kontakt treten zu können. Ich habe es auch genossen, bei Formnext Connect zusammen mit anderen großartigen Gästen und einem fantastischen Gastgeber über ein faszinierendes Thema zu sprechen. Vielen Dank an das Team, das sie mich eingeladen haben und die diesjährige Konferenz Wirklichkeit haben werden lassen!“

Dr. Eliana Fu, Senior Engineer, Relativity Space

„Die Digitalisierung ist heute ein zentraler Treiber für industrielle, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. EOS ermöglicht mit dem industriellen 3D Druck digitale, dezentralere Produktion, und damit flexiblere Lieferketten. Die Mesago hat mit der Formnext Connect dieses Jahr bewiesen, dass auch Messe digital geht – es war für uns alle eine spannende virtuelle Reise, gleichzeitig freuen wir uns auch auf ein persönliches Wiedersehen in Frankfurt im nächsten Jahr.“

Marie Langer, CEO, EOS

„Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen – durch die derzeitige globale Pandemie gibt es überall Einschränkungen und Umstellungen, auch bei der Formnext. Doch die Formnext lässt sich nicht einschränken sondern öffnet ein völlig neues Format – die virtuelle Formnext Connect! Wir, als Aussteller der Metalpine, sind begeistert von dieser zukunftsgeprägten und innovativen Art Messen, auch in Zeiten globaler Krisen, erfolgreich zu managen.“

Florian Gollenz, Marketing Manager, Metalpine

Für Sascha F. Wenzler hat sich das digitale Format der Formnext Connect erfolgreich bewährt und wird auch bei künftigen Messeformaten eine Rolle spielen. „Vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Einschränkungen haben wir mit der Formnext Connect eine digitale Plattform geschaffen, die uns auch bei künftigen Messen unterstützen wird.“ Allerdings ist der persönliche Austausch von Mensch-zu-Mensch für Wenzler nicht zu ersetzen. „Deshalb freuen wir uns auf die künftigen Ausgaben der Formnext, die hoffentlich wieder als Präsenzmesse stattfinden und die aus den Vorjahren bekannte pulsierende Formnext-Stimmung zurück auf das Frankfurter Messeparkett bringen.“ Auf Basis der Erfahrungen der Formnext Connect soll künftig der digitale Anteil weiterentwickelt werden.

Nach dem Ende des Live-Programms der Formnext Connect ist die Plattform noch bis zum 31.12.2020 erreichbar und bietet weiterhin Möglichkeiten zum Austausch via Text-Chat und zahlreiche Inhalte On-Demand.

Die Formnext 2021 findet vom 16. bis 19.11.2021 in Frankfurt am Main statt.

www.formnext.de