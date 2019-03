Formnext entwickelt sich im Rekordtempo weiter

Nachdem die Formnext in den vergangenen Jahren zur weltweit führenden Messe für additive Fertigung und moderne industrielle Produktion aufgestiegen ist, setzt sie diese Entwicklung auch 2019 im Rekordtempo weiter fort: Bereits im März haben sich 518 Aussteller für die Formnext 2019 angemeldet. Das ist ein erneuter deutlicher Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die belegte Fläche für die Formnext 2019 hat somit bereits die Größe der Formnext 2018 (Endstand) übertroffen.

Neben den Standvergrößerungen bestehender Aussteller konnte die Formnext 147 Neuaussteller für sich gewinnen. Diese Aussteller, die 2019 erstmals auf der Formnext vertreten sein werden, beeindrucken durch eine sehr hohe Internationalität von 64 Prozent, wobei Unternehmen aus China, Großbritannien, den USA und den Niederlanden am stärksten vertreten sind.

Wachstum entlang der gesamten Prozesskette

Das starke Wachstum verzeichnet die Formnext entlang der gesamten Prozesskette. Unter den Neuausstellern finden sich international tätige Konzerne wie 3M Advanced Materials, Bosch-Rexroth, Covestro, Evonik, Mitsubishi oder Thyssenkrupp Materials, die auf der Formnext ihre Lösungen für das Additive Manufacturing vorstellen werden. Daneben sind auch zahlreiche junge und innovative Unternehmen aus der ganzen Welt vertreten, genauso wie traditionsreiche Mittelständler wie Peter Lehmann und August Rüggeberg oder Industriecluster wie Bayern Innovativ und Leichtbau BW.

Eine starke Entwicklung zeigt der Bereich Postprocessing, der für die industrielle Weiterentwicklung der Additiven Fertigung von entscheidender Bedeutung ist.

„Hier haben zahlreiche Unternehmen aus traditionellen Industriebereichen die Marktchancen ergriffen und sehr spannende Produkte und Technologien entwickelt“, so Sascha F. Wenzler, Bereichsleiter Formnext, Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Neben dem Wachstum in anderen Sektoren kann die Formnext damit die Prozesskette weiter ausbauen und die einzelnen Bereiche vertiefen.“

Dabei spiegelt die Formnext die Entwicklung wider, dass die Additive Fertigung in der Industrie oft in einen mehrstufigen Fertigungsprozess integriert wird, bei dem mehrere Fertigungsverfahren verknüpft und kombiniert werden.

„Wir zeigen verschiedene Herstellungsverfahren und haben dabei die Additive Fertigung im Herzen“, erklärt Wenzler.

Weltelite des 3D-Drucks in Frankfurt

Aufgrund des starken Wachstums findet die Formnext 2019 erstmals in den Messehallen 11 und 12 und damit im modernsten Teil des Frankfurter Messegeländes statt. Die hochwertige und elegante Architektur der beiden Hallen in Kombination mit dem modernen und großzügigen Eingangsgebäude Portalhaus wird die Formnext in einem außergewöhnlichen Rahmen stattfinden lassen. In beiden Hallen belegt die Formnext die untere und obere Hallenebene.

„Bei der Platzierung der Aussteller behalten wir unser aus den vergangenen Jahren bewährtes Konzept einer attraktiven Mischung bei, was auf eine sehr gute Resonanz der Aussteller stößt“, so Heike Pfab, Formnext Team Leader Sales bei Mesago Messe Frankfurt.

Die rekordverdächtige Entwicklung der Formnext unterstreicht ihre führende Position als internationale Leitmesse der additiven Fertigung und moderner industrieller Fertigungsverfahren. Vom 19. – 22. November wird erneut die gesamte Weltelite des industriellen 3D-Drucks in Frankfurt vertreten sein.

Branche wächst jährlich um 20 Prozent

Das dynamische Wachstum der Formnext geschieht in einer Branche, die seit Jahren zweistellig aufwärts strebt und inzwischen ein Volumen von über 10 Mrd. Euro erreicht hat. Auch für die nächsten Jahre prognostizieren verschiedene Marktforscher und Branchenexperten ein weiterhin hohes Wachstum von rund 20 Prozent jährlich.

Um noch weitere Besucherzielgruppen zu gewinnen, weitet die Formnext ihre Seminarreihe Discover3Dprinting weiter aus. Diese richtet sich an mittelständische Unternehmen, die in die Additive Fertigung einsteigen möchten, und wird in Kooperation mit ACAM Aachen Center for Additive Manufacturing u.a. auf den internationalen Fachmessen IFFA, PCIM, SPS und natürlich auch auf der Formnext veranstaltet. Damit trägt die Formnext auch Innovationen aus der Additiven Fertigung in weitere Anwenderindustrien, die davon profitieren können.

Partnerland USA

Mit den USA ist 2019 erstmals ein Partnerland auf der Formnext vertreten. In Zuge dessen werden besondere Highlights speziell für amerikanische Gäste stattfinden. Auf der Partnerland-Stage auf dem US-Pavillon der Formnext erwartet die Messebesucher ein abwechslungsreiches Programm, unter anderem mit einer hochrangig besetzten Panel-Diskussion. Geplant ist außerdem die Fortführung des in 2018 erfolgreich gestarteten „AM Standards Forum“ in Kooperation mit dem U.S. Commercial Service.

Mit der Start-up Challenge, dem Ideenwettbewerb purmundus challenge, der Plattform AM4U mit zahlreichen Karrieremöglichkeiten, und dem BEAM-Symposium, das die additiven Aktivitäten in der Bauindustrie fokussiert, werden bereits etablierte Events fortgeführt und ausgebaut. Darüber hinaus wird auch 2019 das vom Content Partner TCT organisierte hochwertige Konferenzprogramm aktuelle Trends und Entwicklungen der Additiven Fertigung thematisieren sowie Vordenker und Anwender der Additiven Fertigung aus verschiedenen Branchen zusammenbringen.

