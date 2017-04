formnext: Rückschau auf 2016 mit beeindruckender Zufriedenheit der Aussteller und Besucher

Die formnext powered by tct setzt ihren bemerkenswerten Wachstumskurs weiter fort. Die aktuellen Ergebnisse der Aussteller- und Besucherbefragung der formnext 2016 bestätigen eine große Innovationsdichte, außergewöhnliche fachliche Qualität der Messe und sehr hohe Zufriedenheit von Besuchern und Ausstellern. Mit der erfolgreichen Entwicklung ist die formnext auf einem sehr guten Weg, sich noch stärker als internationale Leitmesse für intelligente industrielle Produktion zu etablieren.

Besucherzufriedenheit bei 98 Prozent

Die formnext powered by tct 2016 hat die Weichen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung gestellt, denn die Zahlen sprechen für sich: Insgesamt haben 13.384 Besucher und 307 Aussteller aus 28 Nationen die Veranstaltung als internationale Business-Plattform genutzt. Bei den Besuchern zeigten sich 98 Prozent mit ihrem Messebesuch zufrieden bzw. außerordentlich zufrieden. Mehr als drei Viertel der Aussteller war mit der Anzahl ihrer Neukontakte zufrieden oder mehr als zufrieden. Insgesamt planen 94 Prozent der Aussteller wieder auf der formnext 2017 mit einem eigenen Stand vertreten zu sein. Für die Befragung wurden alle Aussteller und über 1.000 Besucher der formnext 2016 interviewt.

Top-Entscheider aus Anwenderindustrien vertreten

Die formnext 2016 überzeugte mit einem hochinternationalen Fachpublikum mit Top-Entscheidern aus fast allen relevanten Anwenderindustrien. Zu den Besuchern zählten unter anderem Vertreter von Adidas, Apple, BMW, Bosch, Bulgari, Deutsche Bahn, Ferrari, Honeywell, Kuka, Lufthansa Technik, Mercedes Benz, Merck, MTU, Nike, Porsche, Procter & Gamble, Samsung und ZF, um nur einige exemplarisch zu nennen.

Fast die Hälfte des Publikums aus dem Ausland

Mit zahlreichen Innovationen hat die formnext powered by tct 2016 Vertreter aus aller Welt nach Frankfurt gelockt. Der internationale Besucheranteil steigerte sich im Vergleich zu 2015 um zwei Prozent auf beeindruckende 44 Prozent.

Für interessierte Aussteller an der formnext 2017 läuft die Frühbucherdeadline noch bis 10.03.2017. Die nächste Veranstaltung findet vom 14. bis 17.11.2017 in Frankfurt am Main statt. Mehr Informationen sind unter formnext.de zu finden.