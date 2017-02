GET MORE COLOR beim Kauf von Samsung Original Toner

Pünktlich zum Jahresendspurt startet Samsung Electronics die Aktion GET MORE COLOR. Dabei können private und gewerbliche Kunden ihren Vorrat an Original Samsung Toner aufstocken und sich gleichzeitig einen attraktiven Cashback von bis zu 30 Euro sichern. Von der Aktion umfasst sind verschiedene ausgewählte Samsung Mono- und Farbtoner-Sets für eine Vielzahl von Samsung Farblaser- und Multifunktionsgeräten.

Die Aktion GET MORE COLOR von Samsung läuft bis zum 31. Dezember 2016. Bis dahin können Kunden ausgewählte Aktionsprodukte bei teilnehmenden Händlern kaufen und dabei richtig sparen: Neben den deutlich günstigeren Vorteilspacks können die Kunden einen zusätzlichen Cashback von bis zu 30 Euro erhalten. Für die Teilnahme an dieser Aktion ist eine Registrierung des Aktionsproduktes unter Angabe der Einkaufsrechnung, der Serien- und Artikelnummer sowie Namen, Adresse, E-Mail und Kontoverbindung des Kunden unter http://www.samsung.de/getmorecolor bis spätestens 31. Januar 2017 (Abschlussfrist) erforderlich. Sind alle Voraussetzungen für die Gewährung des Cashback erfüllt, erfolgt die Auszahlung des Cashback in der Regel innerhalb von 45 Werktagen nach Registrierung des Aktionsproduktes. Privatpersonen können mit bis zu drei Aktionsprodukten teilnehmen. Gewerbliche Kunden können mit maximal 100 Produkten von der Aktion profitieren.

Zuverlässig, umweltfreundlich und kostengünstig

Samsung Original Toner bietet zuverlässig hohe Druckqualität und farbintensive Ausdrucke durch die integrierte Polymer-Technologie, die Verschmieren und Streifen vermeidet. Zudem stellt sich Samsung als weltweit erster Tonerkartuschen-Hersteller einem erweiterten TÜV-Prüfprogramm. Dieses umfasst neben der Schadstoffuntersuchung des Tonerpulvers auch das Messen der Emissionen während des Druckens und regelmäßige Inspektionen in Tonerfabriken. Außerdem bieten Samsung Original Toner ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Original zahlt sich aus.

Service

Der vielfach ausgezeichnete Samsung Service ist im umfassenden mobilen Ökosystem von Samsung ein fester Bestandteil des gesamten Produkt- und Leistungsangebots und gilt selbstverständlich auch für Samsung Original Toner. Um den Kunden bei jeglichen Fragen zur Seite zu stehen, ist der Samsung Service für mobile Produkte über zahlreiche Kanäle schnell und einfach erreichbar: per Telefon, E-Mail, Live-Chat, Facebook, Twitter oder persönlich in einem der deutschlandweit neun Samsung Kundenservicezentren (Customer Service Plazas).

Verfügbarkeit

Die Aktion gilt für folgende Samsung Verbrauchsmaterialien („Aktionsprodukte“):

Artikel & Cashback Beschreibung Kompatibilität Toner Twin Pack Schwarz CLT-P404B Toner-Set bestehend aus zwei Schwarz-Tonern mit Laufleistung pro Toner von ca. 1.500 Seiten Xpress C430, Xpress C430W, Xpress C480, Xpress C480W, Xpress C 480FN, Xpress C480FW Toner Rainbow Kit CLT-P404C Toner-Set bestehend aus Cyan-/ Magenta-/ Yellow-Toner mit einer Laufleistung pro Toner von ca. 1.000 Seiten sowie einem Schwarz-Toner mit einer Laufleistung von ca. 1.500 Seiten Xpress C430, Xpress C430W, Xpress C480, Xpress C480W, Xpress C 480FN, Xpress C480FW Toner Twin Pack Schwarz CLT-P406B Toner-Set bestehend aus zwei Schwarz-Tonern mit Laufleistung pro Toner von ca. 1.500 Seiten CLP-365, CLP-365W, CLX-3305, CLX-3305FN, CLX-3305FW, CLX-3305W, Xpress C410W, Xpress C460W, Xpress C460FW Toner Rainbow Kit CLT-P406C Toner-Set bestehend aus Cyan-/ Magenta-/ Yellow-Toner mit einer Laufleistung pro Toner von ca. 1.000 Seiten sowie einem Schwarz-Toner mit einer Laufleistung von ca. 1.500 Seiten CLP-365, CLP-365W, CLX-3305, CLX-3305FN, CLX-3305FW, CLX-3305W, Xpress C410W, Xpress C460W, Xpress C460FW Toner Twin Pack Schwarz CLT-P4072B Toner-Set bestehend aus zwei Schwarz-Tonern mit Laufleistung pro Toner von ca. 1.500 Seiten CLP-320, CLP-320N, CLP-325, CLP-325W, CLX-3185, CLX-3185N, CLX-3185FN, CLX-3185FW Toner Rainbow Kit CLT-P4072C Toner-Set bestehend aus Cyan-/ Magenta-/ Yellow-Toner mit einer Laufleistung pro Toner von ca. 1.000 Seiten sowie einem Schwarz-Toner mit einer Laufleistung von ca. 1.500 Seiten CLP-320, CLP-320N, CLP-325, CLP-325W, CLX-3185, CLX-3185N, CLX-3185FN, CLX-3185FW