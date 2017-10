Hausmessen-Tour zu mb WorkSuite 2018 startet in Kaiserslautern

In guter mb-Tradition führt die mb AEC Software GmbH ihre Hausmessen-Tour auch in diesem Herbst in 12 verschiedenen Städte Deutschlands durch, um die neuen Features und Leistungserweiterungen der mb WorkSuite 2018 ausführlich und ortsnah vorzustellen.

Präsentation der neuen Version



Für alle Interessenten sind die Hausmessen eine gute Gelegenheit, die mb-Software vielleicht erstmalig zu sehen, mit mb-Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen und mit mb-Anwendern Erfahrungen auszutauschen.

Erfahrene mb-Anwender kennen den Ablauf einer Hausmesse bereits. Vorträge für Architekten und Tragwerksplaner werden zeitgleich angeboten. Eine Idee, die sich mittlerweile seit vielen Jahren bewährt, denn so können mehrere Mitarbeiter eines Büro-Teams Vorträge parallel besuchen und die Inhalte im Anschluss untereinander austauschen. Hierzu bieten Pausen zwischen den Vorträgen ausreichend Raum. Ebenso für den persönlichen Kontakt und den kleinen Imbiss. So fällt es allen leicht ins Gespräch zu kommen. Und dieser Austausch ist es, dem das Software-Haus immer wieder einen hohen Stellenwert beimisst.

Mitarbeiter aus Vertrieb, Qualitätssicherung, Entwicklung und Produktmanagement und die Geschäftsleitung begleiten die Hausmessen, um den persönlichen Kontakt zu vertiefen und Anregungen der Anwender unmittelbar aufzunehmen.

Termine und Orte

13.10.2017 Kaiserslautern

25.10.2017 Münster

26.10.2017 Köln

27.10.2017 Frankfurt

15.11.2017 München

16.11.2017 Nürnberg

17.11.2017 Stuttgart

28.11.2017 Berlin

29.11.2017 Berlin

30.11.2017 Hamburg

01.12.2017 Hannover

07.12.2017 Dresden

08.12.2017 Weimar

www.mbaec.de/hausmesse