HP präsentiert Drucker für Remote-Workforce

HP Inc. präsentiert die HP LaserJet Enterprise 400-Serie für ein Enterprise- und Managed-Class-Erlebnis mit geringem Platzbedarf – ideal für Remote-Arbeiter in der neuen Arbeitsrealität.

In den letzten Monaten haben Unternehmen einen raschen Übergang vollzogen. So sind Mitarbeiter von zentralen Büros in Tausende von Heimarbeitsplätzen gezogen. Infolgedessen benötigen sie eine neue Generation von intuitiv nutzbaren und verbundenen Druckern, die sicher aus der Ferne verwaltet werden können.

„Die COVID-19-Pandemie hat von einem Tag auf den anderen hybride Belegschaften geschaffen. 72 Prozent der Angestellten geben an, dass sie auch gerne nach der Pandemie mindestens zwei Tage pro Woche außerhalb des Büros arbeiten würden“, so Xavier Garcia, Global Head and General Manager, Print Hardware Solutions, HP Inc. „Unsere neue Druckerserie kommt daher genau zum richtigen Zeitpunkt: Sie bietet alles, was man von einem professionellen Drucker erwartet, der flexibel an jedem Ort eingesetzt werden kann, wo Menschen heute und in Zukunft arbeiten – egal, ob im Büro oder zuhause.“

Besonders das Thema Security ist bei IT-Managern und Mitarbeitern im Home Office in den Fokus gerückt – laut der HP Workforce Evolution Studie sehen Angestellte in den USA und Europa Security-Software als höchste Priorität bei der Aufrüstung des Heimarbeitsplatzes an. Drucker wurden allerdings lange Zeit stiefmütterlich in punkto Sicherheit behandelt. Dies wandelt sich nun.

Zu den Hauptmerkmalen der neuen HP LaserJet Enterprise 400-Serie gehören daher unter anderem eine Reihe integrierter Sicherheitsmaßnahmen und professionelle Verwaltbarkeit:

Sicherheit HP bezieht Sicherheit in jeden Schritt des Druckerdesigns, der Lieferkette und des Produktionsprozesses ein. HP Sure Start mit automatischem Self-Healing, das vor Schwachstellen und Angriffen auf das BIOS der Drucker schützt, diese erkennt und sich selbst wiederherstellt. HP Trusted Platform Module (TPM) bietet eine sichere Geräteidentität mit privaten Zertifikatsschlüsseln und verstärkt den Schutz verschlüsselter Anmeldedaten. Die Sicherheitsfunktionen gehen über die reine Hardware, einschließlich der Tonerkartusche, hinaus. Sie sorgen für ein durchgehend sicheres Drucksystem, das sowohl das Netzwerk als auch seine Informationen schützt.



Nahtloses Remote-Flottenmanagement Vereinfachtes Remote-Management von Geräten und Einstellungen mit HP Web Jetadmin und HP JetAdvantage Security Manager. Einfache Bereitstellung und Integration von HP- und Drittanbieterlösungen mit der HP Open Extensibility Platform. Sie unterstützt Kartenlesegeräte und ermöglicht Nutzern die Verwendung personalisierter Einstellungen beim Drucken aus der eigenen Warteschlange.



Neben den neuen Druckern kündigte HP auch eine neue Version der HP FutureSmart Firmware an, ein konstantes und sicheres Betriebssystem für die gesamte HP Enterprise-Druckerflotte. FutureSmart 5 wird mit der LaserJet Enterprise 400-Serie eingeführt und bietet Kunden Investitionsschutz, zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen und fortschrittliche Cloud-basierte Workflows.

„Angriffe auf Drucker nutzen häufig ältere Firmware-Versionen aus. So ist es den Angreifern möglich, die Kontrolle über das Gerät zu übernehmen und den Betrieb lahmzulegen“, so Mark Vena, Senior Analyst, Moor Insights & Strategy. „HP bekämpft dieses Risiko mit einem mehrschichtigen und tiefgreifenden Verteidigungsansatz, der sowohl den Drucker als auch die zugehörigen Materialien sichert.“

Weitere Informationen über die Bedrohungslandschaft, das Ausmaß des Problems und die Strategie von HP zur Abwehr potenzieller Bedrohungen finden sich unter Is Your Printer The New Trojan Horse.

Die neue M400er Enterprise Familie ergänzt die bekannte M400er Pro Serie und bietet bei gleicher Stellfläche mehr Funktionalität.

Verfügbarkeit

Der HP LaserJet Enterprise M406dn Single Function ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP LaserJet Enterprise M430f MFP ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP Color LaserJet Enterprise M455dn Single Function ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP LaserJet Managed E40040dn Single Function ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP LaserJet Managed MFP E42540f ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP Color LaserJet Managed E45028dn Single Function ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

Der HP Color LaserJet Managed MFP E47528f ist voraussichtlich ab Anfang Dezember verfügbar.

HP FutureSmart ist voraussichtlich im Dezember erhältlich.

www.hp.com/de