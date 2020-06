HP stellt neue Drucker für Familien vor

HP stellt seine neue ENVY 6000 Serie vor, die mit technischen Highlights gespickt ist. Gleichzeitig führt HP seine erfolgreiche Deskjet Reihe mit der HP Deskjet 2700 Serie fort. Die Geräte beider Serien überzeugen mit einer einfachen und intuitiven Bedienung und Konnektivität. Familien erhalten damit Druckermodelle, die sich extrem flexibel einsetzen lassen. Sie erfüllen die Anforderungen von Mitarbeitern im Home-Office ebenso wie die von Schülern, die ihren Lernstoff bearbeiten möchten.

Die Hauptmerkmale der HP ENVY 6000 Serie sind:

• Modernes Design passend zum modernen Heim und benutzerfreundlichen Bedienbarkeit

o Durchdachtes Design, für das moderne Heim – produziert aus mehr als 20 Prozent recyceltem Plastik

o Intuitive Lösungen, um Projekte schnell und einfach abzuschließen

o Dieser Drucker erkennt und behebt Konnektivitätsprobleme automatisch, um Unterbrechungen zu reduzieren.



• Jederzeit und überall mit der HP Smart App drucken

o Hochwertige Scan- und Teilfunktionen, einfache Erstellung von Kopien und Empfang aller relevanten Benachrichtigungen

o Zugang zu Hunderten von kostenlosen Druckvorlagen



• Mit HP Instant Ink sorglos drucken und dabei bis zu 70 Prozent der Tintenkosten sparen

o Nie mehr ohne Tinte – neue Druckerpatronen werden bei Bedarf rechtzeitig und kostenfrei nach Hause geliefert.

Der HP Deskjet 2700 und der HP Deskjet Plus 4100 bieten die gleiche Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und mobile Vernetzung, die Anwender von der Deskjet Serie seit Jahren kennen.

HP Envy Pro 6464

Moderne Druckerlebnisse für Familien

HP hat „Print, Play & Learn“ eingeführt, um Familien rund um den Globus beim Lernen von zu Hause aus zu unterstützen. Mit Millionen von Ausdrucken und Besuchen auf der Webseite, stellt HP auch weiterhin kostenlose druckbare Inhalte für Familien bereit, damit Kinder weiter effektiv beim Lernen unterstützt werden können.

Die kostenlosen Inhalte der Plattform sind den Sommer über abrufbar. Darüber hinaus wird HP im kommenden Herbst gemeinsam mit seinen Wissenschafts- und Medienpartnern – darunter Britannica, NASA und TIME for Kids – sein digitales Bildungsprogramm „Turn to Learn“ auf globale Märkte ausweiten. Die Erweiterung des Programms unterstreicht das Ziel von HP, bis 2025 bessere Lernergebnisse für 100 Millionen Menschen durch globale Bildungsprogramme, Sachspenden und On-Demand-Lerntechnologie zu erzielen.



Speziell für die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT) sowie für „Do it yourself“-Inhalte (DIY) führt HP mehr als 50 Stunden kostenloser, druckbarer Inhalte auf seiner Print, Play & Learn-Plattform ein. Die neuen druckbaren Seiten, die gemeinsam mit Pädagogen und Influencern erstellt wurden, unterstützen das Lernen zu Hause und tragen zur Chancengleichheit in der Bildung bei.

„Bildung ist ein Menschenrecht und Technologie ist dafür ein Gleichmacher. Indem wir den Zugang zu Lerninhalten und Ressourcen auch während der Sommermonate ermöglichen, unterstützen wir lokale Gemeinschaften“, sagt Michele Malejki, Global Head, Social Impact Programm von HP.

Folgende – von MINT-Experten entwickelte – Inhalte stehen unter anderem auf der Print, Play & Learn-Plattform zur Verfügung:

• John Collins hält den Guinness-Weltrekord für den längsten Flug eines Papierflugzeugs. Er zeigt, wie man sein Weltrekordflugzeug faltet und bringt den Kindern dabei Aerodynamik und Schwerkraft näher.

• The Dad Lab aus London zeigt ein wissenschaftliches Experiment auf Print, Play & Learn.

• Hello, Wonderful präsentiert Rezepte für Elefantenzahnpasta oder Spielknete und zeigt, wie man einen Schneesturm im Glas erzeugt.

