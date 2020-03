IFAT 2020 auf September verschoben: BARTHAUER bekräftigt Teilnahme

Die für kommenden Mai geplante IFAT wird auf die Woche vom 7. bis 11. September verschoben. Damit reagiert die Messe München auf die weltweiten Entwicklungen rund um das Coronavirus. Die Barthauer Software GmbH trägt diese sinnvolle Entscheidung und wird auch im September seine innovativen Lösungen für Infrastrukturmanagement und Wasserwirtschaft einem internationalen Publikum in München präsentieren. In Halle B2, Stand 153 können sich die Besucher über die neuesten Entwicklungstrends und Kooperationsprojekte der Braunschweiger Softwarespezialisten informieren.

BaSYS – die professionelle Software für das Infrastrukturmanagement und die Wasserwirtschaft – aus dem Hause BARTHAUER bietet Anwendern und Nutzern optimale Möglichkeiten, moderne Kanalnetze effektiv und vorausschauend zu planen und zu betreiben. Das etablierte Softwaresystem hat sich bereits seit Jahrzehnten bei Planern, Ingenieurbüros und Kommunen bewährt und durchgesetzt. Seit einigen Jahren erweitert BARTHAUER sein Leistungsangebot um digitale Möglichkeiten, um das etablierte System auf die nächste Entwicklungsstufe zu heben.

Digitalisierung als Megatrend steht also auch im Team von BARTHAUER-Geschäftsführer Anis Saad seit Längerem im Fokus. Cloudlösungen, mobile Anwendungen und Building Information Modeling (BIM) sind für das Braunschweiger Entwicklungsteam nicht nur Buzzwords, sondern stellen schon heute feste Softwaremodule von BaSYS dar. Oberste Prämisse bei der Weiterentwicklung von BaSYS ist dabei immer, die etablierte fachliche Tiefe des Infrastrukturmanagementsystems BaSYS, die von Anwendern geschätzt und den USP des Unternehmens darstellt, in die digitale Welt zu transformieren. „Das digitale Marktpotential für ein derart differenziertes und gleichzeitig leistungsstarkes Netzinformationssystem ist enorm und unterscheidet uns vom Wettbewerb. Und genau das wollen wir dem großen Fachpublikum auf der IFAT näherbringen “, so BARTHAUER Geschäftsführer Anis Saad. „Die notwendige Terminverschiebung seitens der Messe München verstehen und unterstützen wir zu 100%. Schon heute blicken mein Team und ich erwartungsfroh in Richtung September und freuen uns auf eine intensive Messe.“, so Saad.

Und neben der eigenen Softwareentwicklung bleibt auch die enge Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Zum zweiten Mal in Folge wird sich BARTHAUER dabei gemeinschaftlich auf einem Stand mit DHI präsentieren. Beide Unternehmen unterstreichen dabei erneut ihre langjährige Verbundenheit im Bereich von innovativen Hydrauliklösungen.

Freut sich auf die kommende IFAT: Das BARTHAUER-Vertriebs- und Consultingteam rund um Geschäftsführer Anis Saad (links) steht Kunden und Interessierten im September auf der Messe für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Im Bereich der digitalen Steuerung und Sensorik in der Wasserversorgung kooperiert die Barthauer Software GmbH seit neuestem mit der ebenfalls in Braunschweig ansässigen Wilhelm Ewe GmbH & Co. KG. Ziel der Zusammenarbeit soll dabei die zukünftige digitale Integration der EWE-Produkte in BaSYS sein, um einen wichtigen Schritt in Richtung der Optimierung von Wasserversorgungsprozessen zu schaffen.

Mehr dazu auf der IFAT vom 7. bis 11. September in München – Halle B2, Stand 153 oder unter www.barthauer.de