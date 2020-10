INTERGEO 2020 Premiere: zum ersten Mal digital

In einer Woche startet die erste INTERGEO Digital 2020 vom 13. bis 15. Oktober 2020. Erstmals in der Geschichte der INTERGEO findet die international bedeutendste EXPO und CONFERENCE der Geo-Community rein digital statt. Mit am Start sind wie gewohnt die Themenplattformen INTERAERIAL SOLUTIONS, größter Branchentreff Europas für zivile Drohnenlösungen, sowie die SMART CITY SOLUTIONS mit Lösungen für die Stadt von morgen!

Das erwartet die Besucher:

• Eine einzigartige digitale Messe- und Austauschplattform

• EXPO und CONFERENCE sind drei Tage lang 24 Stunden geöffnet

INTERGEO EXPO: DISCOVER – LEARN – CONNECT sowie die INTERGEO CONFERENCE

DISCOVER

• Innovationen, Lösungen und Präsentationen von internationalen Key-Playern wie Hexagon, Autodesk, Trimble, DJI, ESA Space Solutions, Faro, Javad, Riegl, PROVI und über 200 Ausstellern!

• Direkter Kontakt zu Ausstellern in Videoräumen und Chatrooms

• Echtzeit-Kommunikation mit Ausstellern und Referenten ohne sprachliche Grenzen

• Live-Flugpräsentationen in der ‚FLIGHTZONE‘

LEARN

• Praxisnahe Vorträge, Diskussionen und Präsentationen auf den EXPO STAGES ‚Geoinnovation‘, ‚Smart City Solutions‘, ‚Interaerial Solutions‘ und der ‚Hexagon Stage‘

CONNECT

• Networking mit Ausstellern, Besuchern und Kollegen

• Perfektes Matching nach Ihren Präferenzen

CONFERENCE

• Live-Konferenz mit über 100 Speakern zu Themen wie Klimaschutz, Digitalisierung der Bauwirtschaft und BIM, Smart Cities. Blockchain, Cloud Computing oder Künstliche Intelligenz, und vieles mehr

• Keynotes von Dr. Karsten Sach (BMU), „Der Green Deal“, Prof. Dr-Ing. Paul Becker (BLG) „Dem Klimawandel auf der Spur“, Theo Angelopoulos (autodesk), „What’s next for BIM and GIS, Prof. Dr.-Ing. Rasso Steinmann (building SMART), „Standardisierung und BIM“ und Dr. Frank Nägele (Berlin) „Smart City Strategie von Berlin“

www.intergeo.de