IRIS präsentiert die neue IRIScan Pro 5-Produktfamilie

IRIS verkündet, dass im September seine Produktfamilie auf den Markt kommt: der IRIScan Pro 5, der leistungsstarke doppelseitige Büroscanner, der mit einem Ultraschall und einer verblüffenden neuen Software ausgestattet ist. Der IRIScan Pro 5 ist das ideale Scan-Tool, sowohl für KMU, SOHO die möglichst wenig Zeit für administrative Arbeit aufwenden möchten.

Mit Windows 7, 8, 10 und Mac OS X Version 10.9 sowie allen neuen Versionen kompatibel, ermöglicht der IRIScan Pro 5 die schnelle und effiziente Digitalisierung aller Dokumente (Verträge, Rechnungen, Briefe, Quittungen, Personalausweise, Versicherungskarten und andere Plastikkarten…). Dieser leistungsstarke Büroscanner digitalisiert doppelseitig, im Farbdruck 23 Seiten und 46 Bilder pro Minute. Die Dokumente werden in PDF oder MS Office (Word, Excel…) Dateien digitalisiert und automatisch lokal oder auf einer Cloud oder MS Plattform archiviert.

Dieser neue Scanner ist mit der OCR-Software-Suite ausgestattet, die weltweit bekannt und von mehreren großen globalen IT-Unternehmen anerkannt ist. Sie ermöglicht es, alle benötigten Scaninformationen ganz leicht zu extrahieren. Readiris Corporate konvertiert jedes Papierdokument sowie PDF- oder Bilddateien in editierbare Dokumente, die mit dem bevorzugten Office-Textverarbeitungsprogramm kompatibel sind. Die Scans können dann mit nur einem Klick von der Cloud heruntergeladen werden. Cardiris Corporate, eine Visitenkarten- Erkennungssoftware, wird auch zur Verfügung gestellt. Nach dem Scannen werden die Karten automatisch erfasst und in die Kontaktmanager (Outlook, ACT!) oder im Could (Salesforce, etc.) des Benutzers exportiert. Bis zu 10 Visitenkarten können gleichzeitig digitalisiert werden und bis 40 Karten pro Minute.

Mit einem Knopfdruck digitalisiert der Scanner Dokumente in jeglichem Format und verschickt sie auf der Software ihrer Wahl. Digitalisierung, Konvertierung und Archivierung: drei Schritte mit nur einem Knopfdruck. Der IRIScan Pro 5 ist mit einem Ultraschallsensor ausgestattet, der zwei gleichzeitig eingezogene Seiten erkennt (wie zum Beispiel geheftete Dokumente) und automatisch die Digitalisierung ausschaltet, um zuverlässig ein vollständiges Scannen zu gewährleisten und einen Papierstau zu verhindern, der die Unterlagen beschädigen könnte.

