Künstliche Intelligenz und Produktkostenkalkulation: FACTON ruft Initiative für prädiktive Kostenrechnung ins Leben

Der Potsdamer Softwarehersteller FACTON ruft die Initiative „AI for Predictive Costing“ ins Leben, mit der Wirtschaft und Forschung eine Plattform erhalten, um sich über den Einsatz künstlicher Intelligenz in der Produktkostenkalkulation auszutauschen. Auftakt der Initiative ist ein Executive Roundtable, bei dem Führungskräfte produzierender Unternehmen über Best Practices diskutieren. Wissenspartner der Veranstaltung sind Microsoft Deutschland und das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Die FACTON GmbH, Hersteller der Produktkostenkalkulationssoftware FACTON EPC, hat die Initiative „AI for Predictive Costing“ ins Leben gerufen. Ziel der Initiative ist es, zusammen mit Experten aus Wirtschaft und Forschung verschiedene Szenarien zu entwickeln, in denen Big Data und Künstliche Intelligenz auch in der Produktkostenkalkulation eingesetzt werden.

„Der Innovationsdruck auf produzierende Unternehmen steigt stetig, und die voranschreitende Digitalisierung lädt diese Entwicklung immer weiter auf, da sie sich nicht nur auf Fertigungsprozesse und Produkte beschränkt – es geht vor allem auch um den sinnvollen Einsatz der zur Verfügung stehenden Daten. Moderne Algorithmen verändern ganz klar die Art und Weise, wie die Industrie diese Informationen sammelt und verarbeitet“, erläutert Alexander M. Swoboda, CEO bei FACTON. „Und hier wird es für uns richtig spannend. Zu definieren, wie KI im Bereich Costing sinnvoll eingesetzt werden kann, ist richtige Pionierarbeit.“ Andreas Emrich, Researcher beim Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz (DFKI) ergänzt: „Die Künstliche Intelligenz ist nicht mehr Science-Fiction, sie ist im Mainstream angekommen. Gerade jetzt entstehen viele Anwendungen, die neue Lösungen für bekannte betriebswirtschaftliche Problemstellungen bieten. Nun gilt es, diese Potentiale zu nutzen und Unternehmen nachhaltig mit künstlicher Intelligenz zu transformieren.“

Auftakt der Initiative ist ein Executive Roundtable. Hier werden Vertreter des Managements internationaler Industrieunternehmen zusammen mit FACTON darüber diskutieren, wie eine prädiktive Kostenrechnung das Top-Management dabei unterstützen kann, die richtigen strategischen Entscheidungen in einem ständig wachsenden globalen Wettbewerb zu treffen. Exklusive Wissenspartner der Veranstaltung sind Microsoft Deutschland und das Deutsche Institut für Künstliche Intelligenz (DFKI), die die Diskussion mit Einblicken in den aktuellen Stand der Forschung und praktische Anwendungsmöglichkeiten anregen. Die Veranstaltung findet am 14. Juni in der historischen „Weißen Villa“ statt, die früher als „Villa Metz“ in Potsdam bekannt war.

