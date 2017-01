KYOCERA Document Solutions feiert 30-jähriges Bestehen

KYOCERA Document Solutions feiert in diesem Jahr runden Geburtstag: Das Unternehmen wird in Deutschland 30 Jahre alt. Die zurückliegenden drei Dekaden standen vor allem im Zeichen des technischen Fortschritts. Während in der Vergangenheit vor allem Drucker und Kopierer die zentralen Eckpfeiler bei KYOCERA bildeten, geht die Entwicklung heute immer mehr in Richtung digitaler Arbeitsprozesse.

KYOCERA Document Solutions verfolgt von Beginn an die Philosophie, Arbeitsprozesse so effizient, einfach und ressourcenschonend wie möglich zu gestalten. Aus dieser Entwicklung heraus gründeten die Meerbuscher 2016 einen eigenen DMS/ECM-Geschäftsbereich. Unter der Leitung des stellvertretenden Geschäftsführers Dietmar Nick möchte das Unternehmen seinen Kunden künftig verstärkt digitale Workflows und Arbeitsprozesse vermitteln. Bei der Gründung 1986 – damals noch als KYOCERA Electronics Europe – war diese Entwicklung kaum abzusehen. „Das Unternehmen startete in Deutschland mit fünf Mitarbeitern, es ging in erster Linie um Drucker. Heute sind wir über 230 Kolleginnen und Kollegen, und wir werden immer digitaler“, sagt Geschäftsführer Reinhold Schlierkamp.

Ein Meilenstein der Drucker-Technologie

Einen entscheidenden Meilenstein für den rasanten Aufstieg bildete die Entwicklung der Drucker-Technologie ECOSYS (ECOnomy, ECOlogy und SYStem Printing) im Jahr 1992. Sie verwendet für Laserdrucker eine patentierte Druckertrommel aus amorphem Silizium und macht das teure Patronensystem hinfällig. Dadurch gibt es – neben dem Toner – keine Verbrauchsmaterialien mehr. Für das gesamte Produktkonzept erhielt das Unternehmen 1997 als erster Hersteller den „Blauen Engel“. Drei Jahre später vollzog KYOCERA Document Solutions dann die Fusion mit dem Kopiererhersteller Mita – ein weiterer wesentlicher Schritt für das eigene Portfolio. „Heute bieten wir eine komplette Palette an Druckern und Multifunktionssystemen für den professionellen Office-Einsatz an und steigen nun immer stärker in den digitalen Markt für Dokumentenmanagement ein“, sagt Schlierkamp.

Zeit, Geld und Energie sparen

Dabei spricht er vor allem über Dokumentenmanagement-Systeme (DMS) und Enterprise-Content-Management (ECM). Die digitalen Lösungen tragen nicht nur zur Optimierung und Effizienz des Dokumentenmanagements und der Informationsprozesse bei, sondern auch zur Reduktion des Papierverbrauchs. Im September 2015 hat der japanische Hersteller den DMS/ECM-Anbieter Ceyoniq übernommen und in Meerbusch einen DMS/ECM-Geschäftsbereich gegründet, um die Kunden noch passgenauer zu beraten.

Dietmar Nick, stellvertretender Geschäftsführer und Leiter des neuen Geschäftsbereichs DMS/ECM, sieht darin die Zukunft: „Es gibt nichts Sichereres, Effizienteres und Einfacheres als digitalisiertes Dokumentenmanagement. Funktionierende DMS/ECM-Lösungen sparen unseren Kunden Zeit, Geld und Energie.“

Es ging schon immer um Effizienz

Im Mai dieses Jahres veröffentlichte KYOCERA Document Solutions das erste eigene Produkt aus diesem Bereich: den Workflow Manager. Die standardisierte und skalierbare Software verbessert geschäftskritische Dokumentenprozesse aus den Bereichen HR, Einkauf, Vertrieb und allgemeine Verwaltung. Da die Implementierung kein aufwändiges Customizing erfordert, lässt sich der KYOCERA Workflow Manager schnell in den Unternehmensalltag integrieren und optimiert sofort die Geschäftsprozesse.

Reinhold Schlierkamp ordnet diese Entwicklung ein: „Es ist der nächste logische Schritt für unsere Organisation. Für uns stand immer im Fokus, die Dokumentenprozesse unserer Kunden effizienter zu gestalten – heute können wir das über ausgereifte Drucker-Technologien und digitale Lösungen. Das sind unsere beiden großen Standbeine für die Zukunft.“

KYOCERA erhält IDC MarketScape Bewertung

Passend zum 30-jährigen Bestehen erhält KYOCERA Document Solutions vom IDC MarketScape den Status des „Major Player“. Die unabhängige „IDC MarketScape“-Studie überprüft ständig die Kapazitäten von Herstellern von Dokumentenmanagement-Lösungen auf ihre Nutzerfreundlichkeit. Bei der diesjährigen Überprüfung zeigte sich, dass die Lösungen von KYOCERA zu den besten der Welt gehören und deshalb als „Major Player“ der Branche klassifiziert werden.

