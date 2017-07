Lenovo hat die Workstation geschrumpft

ThinkStation P320 Tiny ist die kleinste ISV-zertifizierte Workstation auf dem Markt

Geballte Leistung für professionelle Anwender in der Größe einer Milchtüte

Im Rahmen der Tech World Transform hat Lenovo im Juni mit der „ThinkStation P320 Tiny“ die kleinste ISV-zertifizierte (Independent Software Vendor) Workstation der Welt vorgestellt.

Sie unterstützt bis zu sechs unabhängige Displays und erfüllt die Anforderungen von Architekten, Ingenieuren, Finanzdienstleistern, im Gesundheitswesen und in MINT-Bildungseinrichtungen besonders gut. Die ThinkStation P320 Tiny kommt nun in Deutschland in den Handel. Je nach Konfiguration startet der Preis der ‚Kleinen mit der großen Power‘ ab 1.392 EUR.

Vorhandene Räume intelligent nutzen, um neue Räume zu schaffen

Die ThinkStation P320 Tiny vereint ein einfaches und effizientes Design mit der professionellen Leistung einer Workstation. Dabei sprengt sie alle bisher gekannten Grenzen: Intel Prozessoren der 7. Generation, eine professionelle NVIDIA Quadro Grafikkarte und bis zu 2 TB PCIe-Speicher und 32 GB Arbeitsspeicher – in einem Gehäuse, das ein Volumen von nur ca. 1 Liter hat. Das Gesamtsystem ist dabei 1,32 kg leicht. Mit ihren Abmessungen ist die P320 Tiny ca. 96 Prozent kleiner als herkömmliche Workstations und eröffnet so ganz neue Möglichkeiten, seinen Arbeitsplatz zu gestalten.

Softwarepotentiale erkennen und nutzen

Dank der ISV-Zertifizierung können sich professionelle Nutzer darauf verlassen, dass die für sie wichtigsten Anwendungen reibungslos auf der P320 Tiny laufen. Sollte es trotzdem einmal Probleme geben, erhalten Anwender technischen Support durch die Softwareanbieter.

Zu den Unternehmen, die die ISV-Zertifizierung erteilt haben, gehören Autodesk, AVEVA, Bentley, Dassault, Nemetschek, PTC und Siemens. Darüber hinaus ermöglicht der Lenovo Performance Tuner es, die Systemeinstellungen an den eigenen Nutzungsfall anzupassen und zu optimieren, um die maximal mögliche Performance zu erzielen.

Einfacher Zugang zur Hardware und unkomplizierte Softwarewartung aus der Ferne

Anpassungen und Austausch von Hardware-Komponenten funktionieren bei der ThinkStation P320 Tiny einfach und ganz ohne Schraubenziehen: Der Boden der P320 Tiny lässt sich öffnen und gewährt Zugang zu den Komponenten, die WLAN Antenne befindet sich außerhalb des Gehäuses.

Aufgrund der verwendeten Intel Core vPro Prozessoren können Administratoren per Remote auf die P320 Tiny zugreifen. Der Rollout neuer Software wird so deutlich einfacher und auch die Wartung der Systeme wird dadurch erleichtert. Zusätzlich verfügt die ThinkStation P320 Tiny über einen Wireless Power Switch. So kann das System aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden.

Ob die Entwicklung innovativer Produkte, die Konstruktion eines hochmodernen Wolkenkratzers oder die Ausbildung künftiger Wissenschaftler und Unternehmer, die ThinkStation P320 Tiny bietet auf kleinstem Raum die Leistungsfähigkeit für quasi jedes professionelle Anwendungsszenario.

www.lenovo.de