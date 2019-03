Mimaki bringt neuen 3D-Tischdrucker für Fertigungsteile auf den Markt

Mimaki Europe, Hersteller von Inkjetdruckern und Schneideplottern, gab die Markteinführung des neuen Mimaki 3DFF-222 3D-Druckers bekannt. Das Produkt wird gemeinsam mit Sindoh, einem südkoreanischen Hersteller von 3D- und Multifunktionsdruckern, vermarktet. Die FFF-Lösung (Fused Filament Fabrication) wurde als internes Design- und Produktionstool entwickelt, um eine hochzuverlässige, nahezu geräuschlose Fertigung von Prototypen und Fertigteilen, wie Schablonen und dreidimensionalen Schildern, zu ermöglichen.

Der 3DFF-222, der Polylactide (PLA) verarbeitet, wird ab Ende April 2019 im Handel erhältlich sein. Mit einfach wieder zu befüllenden Filamentkartuschen lassen sich Teile von bis zu 210 mm x 200 mm x 195 mm (B x T x H) produzieren, wobei zur Fernüberwachung eine Mimaki-App eingesetzt werden kann. Die neue Plattform ergänzt den 3DUJ-553 in Mimakis 3D-Drucker-Portfolio, das auf der langjährigen Erfahrung des Unternehmens im 2D-Druck basiert. Beide Systeme überzeugen durch höchste Zuverlässigkeit, gepaart mit einem hochkarätigen Support und Service rund um den Globus.

„Flexibilität und Bedienkomfort sind wichtige Stärken des neuen 3D-Tischdruckers“, so Bert Benckhuysen, Senior Product Manager, Mimaki Europe. „Zur Designiteration in Büroumgebungen bietet er einen minimalen Geräuschpegel von 45 dB (fast schon wie in einem Museum) und kompakte Abmessungen, die bequem auf jeden Bürotisch passen. Doch auch harte, formbeständige Fertigungsteile können aus dem PLA-Material erzeugt werden, um Produktionsabläufe zu beschleunigen – all das, wie bei Mimaki üblich, bei höchster Zuverlässigkeit.“