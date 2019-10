Mit der virtuellen Welt zu mehr Nachhaltigkeit: Internationale Experten diskutieren neue Strategien auf der Veranstaltung „Manufacturing in the Age of Experience“ von Dassault Systèmes.

Dassault Systèmes legte auf der diesjährigen Veranstaltung „Manufacturing in the Age of Experience“ vom 18. bis 19. September 2019 in Shanghai den Fokus auf nachhaltige Fertigung und Ansätze zur Innovation von Geschäftsprozessen durch virtuelle Welten.

Experten von Accenture, China Center for Information Industry Development, FAW Group Corporation, Huawei, IDC und SATS zeigten gemeinsam mit den CEOs der Marken DELMIA, NETVIBES und EXALEAD von Dassault Systèmes auf der Bühne digitale Trends, Wertschöpfungsstrategien und Best Practices für nachhaltiges Wachstum, Innovation sowie Möglichkeiten der Mitarbeiter-Partizipation. Dies sind zentrale Aspekte zur Schaffung besserer, maßgeschneiderter, erschwinglicher und nachhaltiger Kundenerlebnisse in der Industrie Renaissance.

Michael Larsson, Group Vice President und Leiter Robotersysteme bei ABB, hielt vor Ort eine Keynote mit dem Namen „Automotive Manufacturing in the Age of Experience“.

Durch interaktive Experiences mit der 3DEXPERIENCE Plattform von Dassault Systèmes, Technologie-Workshops, Beratungsgespräche, Networking-Möglichkeiten und ein Hackathon-Event konnten Anwender erfahren, wie sie Innovationen neu entdecken, Erfahrungen sammeln, Produktionsverfahren verbessern und den Informationsaustausch fördern können. Im Mittelpunkt standen dabei die Verwendung von digitalen Plattformen, künstlicher Intelligenz, digitalen Zwillingen sowie Robotik, um Abläufe zu optimieren, Wertschöpfungsnetzwerke zu orchestrieren und vorhandene Fähigkeiten zu bündeln.

Die diesjährige Veranstaltung widmete auch einen Tag der Präsentation der neuesten Fertigungstrends und -strategien in China. Teilnehmer aus allen Branchen konnten sich anhand von individuellen Präsentationen, Interviews und Führungen auf der China International Industry Fair und in einer örtlichen Roboterfabrik von ABB einen Überblick verschaffen.

Die Veranstaltung „Manufacturing in the Age of Experience” von Dassault Systèmes findet jährlich statt. Internationale Experten und Entscheider tauschen sich dort zu Neuentwicklungen und Trends im Bereich der industriellen Fertigung aus. Ziel ist es, Sichtweisen zu verändern und den Wert von Produkten neu zu bemessen.

https://events.3ds.com/manufacturing-age-of-experience