MMD präsentiert den 27-Zoll-LCD-Monitor Philips 276C8

MMD, führendes Technologieunternehmen und Markenlizenzpartner für Philips Monitore, kündigt das LCD-Modell Philips Moda 276C8 mit USB-C an. Der 68,47 cm (27 Zoll) Quad-HD-Monitor bietet alles, was der Verbraucher heute braucht, um jede Minute am Computer zu genießen. Von der stilvollen, randlosen Ästhetik über den USB-C-Anschluss bis hin zur spektakulären Bildqualität ist der Philips 276C8 eine ideale Mischung aus Design und Leistung.

Preisgekröntes Design

Schon allein das Äußere des Philips 276C8 ist absolut bemerkenswert: Dass das Modell praktisch ohne Rahmen auskommt ist aber nicht nur chic. Der Betrachter profitiert überdies von einem großzügigeren Bild und einer größeren Arbeitsfläche. Auch nahtlose Multi-Monitor-Setups lassen sich so ganz einfach realisieren. Und mit seinen schlanken 6,1 mm macht er in jedem Arbeitsumfeld eine gute Figur. So verwundert es nicht, dass das dünne, elegante Panel und das geometrische Standdesign des Monitors mit dem Red Dot Design Award 2018 – dem Preis für die Besten in Design und Business – ausgezeichnet wurden.

Bemerkenswert bildstark

Von 3D-Grafiken über Fotografien bis hin zu Filmen und Office-Anwendungen: Der Philips 276C8 ist mit zahlreichen innovativen Technologien für atemberaubende Darstellungen ausgestattet. CrystalClear-QHD-Auflösung (2560×1440), Ultra-Wide-Color- und IPS-LED-Weitwinkeltechnologie zum Beispiel sorgen für lebendige, gestochen scharfe Bilder in einem außergewöhnlich breiten Farbspektrum. Gamer werden zudem von der AMD-FreeSync™-Technologie und der schnellen Reaktionszeit für ein seidig glattes, artefaktfreies Gameplay begeistert sein. LowBlue-Modus und EasyRead-Technologie dagegen schützen die Augen vor Ermüdungserscheinungen, wenn die Sitzungen vor dem Bildschirm mal wieder länger dauern sollten.

Erstaunlich vielseitig

Auch den heutigen Multitasking-Anforderungen wird der Philips 276C8 mehr als gerecht. Hier ist besonders der USB-C-Anschluss mit Stromversorgung für die Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung mit USB 3.2 zu erwähnen, über den die Anwender zudem hochaufgelöste Videos anschauen oder kompatible Notebooks direkt vom Monitor aus einschalten und wieder aufladen können – alles mit einem einzigen reversiblen USB-C-Kabel.

www.philips.com/monitors