Neuer Termin: Light + Building findet turnusgemäß wieder in 2022 statt

Angesichts der durch die Corona-Pandemie bestimmten weltweiten Lage und den damit verbundenen Veranstaltungsverboten sowie Reiserestriktionen hat sich die Messe Frankfurt gemeinsam mit ihren Partnern – ZVEI und ZVEH – sowie dem Messebeirat darauf verständigt, die 11. Light + Building auszusetzen und turnusgemäß vom 13. bis 18. März 2022 durchzuführen.

Aufgrund der aktuellen Coronakrise war bereits die originär für den März geplante Durchführung der Light + Building 2020 nicht möglich, weshalb die Entscheidung getroffen worden ist, die Weltleitmesse für Licht und

Gebäudetechnik auf den 27. September bis 2. Oktober 2020 zu

verschieben. Die Messe Frankfurt hat daraufhin gemeinsam mit ihren

Partnern entsprechende Maßnahmen eingeleitet, um eine

Veranstaltungsverschiebung bestmöglich durchzuführen. Nach erneuter

Bewertung der aktuellen Situation und zehn Wochen nach erstmaliger

Verschiebung ist, mit Blick auf die gemeinsame Entscheidung von Bund

und Ländern, dass Großveranstaltungen bis mindestens Ende August in

Deutschland nicht stattfinden dürfen, eine planungsgemäße

Vorbereitung und Durchführung nicht sichergestellt. Für die

Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art spielen

Reisebestimmungen sowie Versammlungsverbote eine zentrale Rolle.

Dabei ist es der Anspruch der Branche und auch der Wirtschaft generell,

eine Weltleitmesse Light + Building gemäß Kundenerwartungen,

Konzeption und Leistungsversprechen angemessen durchzuführen.

Dieser Anspruch kann aktuell seitens der Messe Frankfurt nicht

gewährleistet werden.

Die Entscheidung betrifft ebenfalls Intersec Building. Als Plattform für vernetzte Sicherheitstechnik wird das Format als integraler Teil der Light + Building nun in 2022 seine Premiere feiern.

„Die Light + Building ist für die Unternehmen der Licht- und Gebäudetechnik von ganz besonderer Bedeutung – hier blicken die Branchen mit neuesten Technologien weit in die Zukunft. So sehr wir die Absage bedauern, befürworten wir sie auch. Angesichts der vielfältigen Unsicherheiten und Herausforderungen, war es richtig, diese Entscheidung jetzt gemeinsam und im partnerschaftlichen Dialog zu treffen“, formuliert ZVEI-Präsident Michael Ziesemer.

Manfred Diez analysiert aus Perspektive des ZVEI-Fachverbands Licht: „Die Lichtindustrie ist eine sehr innovative Branche mit vielen neuen Produkten und Technologien. Um diese einer breiten Öffentlichkeit zu zeigen, ist die Light + Building eines unserer wichtigsten Instrumente. Damit sie es bleibt“, so der Vorsitzende des Fachverbands weiter, „müssen wir alle am gleichen Strang ziehen.“

Parallel dazu unterstrich ZVEH-Präsident Lothar Hellmann: „Die

Light + Building hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu ‚der‘

Informations- und Technologieplattform der Branche entwickelt. Was die Weltleitmesse so unverzichtbar macht, ist der intensive Austausch. Dass das persönliche Gespräch, allen Möglichkeiten der modernen

Kommunikation zum Trotz, durch nichts zu ersetzen ist, ist eine wichtige Erfahrung der Corona-Krise. Ich schaue daher mit Vorfreude auf die Light + Building 2022, bei der Klimaschutz, Elektromobilität und

Digitalisierung einen wichtigen Schwerpunkt bilden werden.“