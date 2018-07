OPEN MIND auf der AMB – Maschinen ausreizen mit hyperMILL

Vom 18. bis 22. September 2018 ist die AMB wieder das europäische Zentrum der Metallbearbeitung. Durch die neue Halle 10 hat die Messe Stuttgart die Ausstellungbereiche neu geordnet. Erstmals befindet sich der Bereich Software & Engineering in Halle 2. Die OPEN MIND Technologies AG präsentiert dort am Stand 2B20 ihre aktuelle Version der CAD/CAM-Suite hyperMILL®. Der Schwerpunkt des Messeauftritts liegt auf dem Performance-Paket hyperMILL MAXX Machining. Hier sind hocheffiziente Bearbeitungsstrategien vereint, die die Möglichkeiten der jeweiligen Werkzeugmaschine optimal ausreizen. Was dabei genau im Arbeitsraum passiert, kann man auf der AMB als Virtual Reality erleben.

hyperMILL MAXX Machining umfasst innovative Verfahren zum Schruppen, Schlichten und Bohren. Für eines davon hat OPEN MIND sogar an der Entwicklung des entsprechenden Werkzeugs mitgewirkt: das 5-Achs-tangentiale Ebenenschlichten mit dem konischen Tonnenfräser, bei dem große Radien entsprechend weite Bahnabstände erlauben. Auch bei den Schruppstrategien wird OPEN MIND seinem Ruf als Vordenker der 5-Achs-Bearbeitung gerecht: Das 5-Achs-trochoidale Schruppen ist eine einzigartige Bearbeitungsstrategie, um gekrümmte Flächen sehr werkzeugschonend und zugleich schnell zu fräsen. OPEN MIND gibt auf der AMB erste Einblicke in kommende Erweiterungen des Performance-Pakets. So wird hyperMILL MAXX Machining zukünftig im 3D-optimierten Schruppen und für das Drehen verfügbar sein. Für Eckenverrundungen steht die 5-Achs-Tangentialbearbeitung zur Verfügung. Diese Funktion gewährleistet eine einfache Programmierung von Radien an Flächenbegrenzungen.

Mittendrin statt außen vor

Die hochentwickelten Simulationsfunktionen von hyperMILL machen ein besonderes Erlebnis am OPEN MIND Messestand auf der AMB möglich: An einer Virtual-Reality-Station können Besucher mit einer 3D-Maschinensimulation in den Bearbeitungsraum eintauchen. Aus jeder beliebigen Perspektive sieht man hier Aufspannung, Halter, Werkzeuge, Werkzeugwege und die Abtragssimulation. Komplexe Abläufe werden in der virtuellen Bearbeitung erfahrbar. Verdeckte Abläufe werden sichtbar, Kollisionsgefahren besser erkennbar. Selbst die Bearbeitung in tiefen Kavitäten kann man von Nahem genau betrachten.

www.openmind-tech.com