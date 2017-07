Powerbanks für den Sommer

Mobile Energiespeicher von XLayer mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher

Egal ob auf Reisen oder in der Heimat: Der Sommer verleitet naturgemäß dazu, mehr Zeit draußen und damit meist weit weg von der nächsten Steckdose zu verbringen. Dieser Mangel an Lademöglichkeiten treibt Menschen, die ihr Smartphone unterwegs intensiv nutzen, oft zur Verzweiflung. Die Lösung: Powerbanks. Die mobilen Energiespeicher sorgen auch unterwegs für volle Akkus. Speziell die deutsche Firma XLayer tut sich hier seit Jahren mit hochwertigen und zuverlässigen Modellen hervor – und spendiert diesen immer wieder auch sinnvolle Zusatzfunktionen. Gerade in der warmen Jahreszeit dürften zum Beispiel die Powerbanks mit integriertem Bluetooth-Lautsprecher die Herzenswünsche vieler Nutzer vereinen: Frische Energie fürs Smartphone und komfortables Musikstreaming.

Der Sommer ist da (zumindest dem Kalender nach) und egal ob im Urlaub oder zu Hause: Die mobile Energieversorgung für Smartphones und Tablets ist gerade in dieser Zeit, in der viele Menschen sich lange draußen aufhalten, eine Herausforderung. Powerbanks lösen dieses Problem – wenn sie halten, was das Etikett verspricht. Der deutsche Anbieter XLayer hat sich in diesem Bereich als zuverlässige Quelle für hochwertige Produkte einen Namen gemacht. Das breit aufgestellte Portfolio der Unterhachinger Firma bietet dabei garantiert für jeden Anwendungszweck das perfekte Produkt – von kompakt bis ultra-leistungsstark und von zweckmäßigen Modellen bis hin zu solchen mit eingebauten Bluetooth-Lautsprechern.

Powerbanks von XLayer: Hochwertig und vielseitig

Zur einfachen Orientierung bietet XLayer seinen Kunden Powerbanks in vier verschiedenen Kategorien an:

Die Colour Line zielt auf Menschen mit einem aktiven Lebensstil, die zudem besonderen Wert auf das Aussehen ihrer elektronischen Gadgets legen: Diese Powerbanks sind allesamt sehr kompakt und leicht konstruiert. Außerdem sind sie in einer großen Auswahl an Farben erhältlich – je nach Geschmack.

Die ECO Line richtet sich an preisbewusste Käufer, die gute Leistung zu einem noch besseren Preis suchen: Mit Produkten aus dieser Linie haben Kunden stets eine verlässliche Energiequelle zum mobilen Aufladen an ihrer Seite, und das mit Kapazitäten von bis zu 20.000 mAh.

Die PRO Line setzt auf maximale Leistung, hochwertige Verarbeitung und intelligente Features: Diese Powerbanks bieten integrierte Ladekabel, schicke Alu-Gehäuse und Kapazitäten von bis zu 10.000 mAh, genug also, um Smartphones und Tablets mehrere Tage lang zu betreiben, ohne auch nur in die Nähe einer Steckdose zu kommen.

Die PLUS Line schließlich vereint starke Leistung mit smarten Sonderfunktionen: Ob die Nutzung als Auto- und Motorrad-Starthilfe oder ein Solarpanel zum mobilen Aufladen des Akkus – hier werden alle Kundenwünsche bedient. Speziell jetzt im Sommer spielen beispielsweise die Modelle mit integriertem Lautsprecher ihre Stärken voll aus.

Mobiler Energiespeicher im schicken Alu-Design mit integriertem Lautsprecher

Die Powerbank PLUS 4.000 mAh von XLayer überzeugt durch starke Leistung im kompakten Format: Gerade mal 13 cm hoch und weniger als 7 cm breit ist der mobile Energiespeicher und bietet trotzdem ganze 4.000 mAh Zusatzenergie für Smartphones und Tablets. Wer den Strom gerade nicht für das Mobiltelefon braucht, freut sich über die geniale Zusatzfunktion der Powerbank: Dank des integrierten Lautsprechers spielt sie die Lieblingsmusik ihrer Besitzer direkt vom Smartphone ab. Das funktioniert per AUX-Eingang oder noch komfortabler direkt per Bluetooth-Streaming. Die Musikwiedergabe funktioniert auch während des Ladevorgangs.

Die XLayer Powerbank PLUS 4.000 mAh ist online und im Handel zur unverbindlichen Preisempfehlung von 27,95 Euro erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich zudem die Gebrauchsanweisung sowie ein Ladekabel (USB-A zu Micro-USB) und ein AUX-Kabel (Miniklinke).

Hochwertige Powerbank mit Bluetooth-Lautsprecher und vielem mehr

Noch mehr Ladepower und noch mehr Musikkomfort gibt es mit der Powerbank PLUS Music Book Black 5.000 von XLayer. Mit 5.000 mAh Akkukapazität liefert sie genug Strom für bis zu drei Ladevorgänge – dank des Doppel-USB-Ausgangs funktioniert das sogar für zwei Smartphones gleichzeitig. Über den aktuellen Ladezustand der Powerbank informiert dabei eine praktische LED-Anzeige. Neben ihrer „klassischen“ Funktion dient das Music Book von XLayer auch als mobiles Musiksystem: Bis zu 20 Stunden lang spielt sie die Lieblingstitel ihrer Besitzer – per AUX-Eingang oder völlig kabellos per Bluetooth. Für einen sicheren Stand im Musik-Modus sorgt das aufklappbare Smart-Cover, das als integrierter Standfuß für die Powerbank dient. Bei Bedarf funktionieren Musikwiedergabe und Ladevorgang auch gleichzeitig und verkürzen so die Wartezeit.

Die XLayer Powerbank PLUS Music Book Black 5.000 ist online und im Handel zur unverbindlichen Preisempfehlung von 49,95 Euro erhältlich. Im Lieferumfang befinden sich zudem die Gebrauchsanweisung sowie ein Ladekabel (USB-A zu Micro-USB) und ein AUX-Kabel (Miniklinke).

www.xlayer.de