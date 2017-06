RIB-Veranstaltungen zu den Herausforderungen von Planen und Bauen 4.0

„Bereit für modellbasiertes Arbeiten in 5D bei Infrastrukturprojekten“. Unter diesem Motto lädt das Stuttgarter Softwarehaus RIB am 12. Juli ins Züblin-Haus im Albstadtweg 3 in Stuttgart-Möhringen. Die Ed. Züblin AG selbst, die Unternehmen IGS Ingenieure, Viscan Solutions GmbH, Henn GmbH sowie das Ingenieurbüro für Baustatik Dipl.-Ing. Stefan Kleffel geben Einblicke in die praktische Anwendung zum Einsatz von BIM-Modellen (Building Information Modelling) in sämtlichen Phasen und Disziplinen des Planens und Bauens. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Beginn ist 9 Uhr. Das Ende ist für ca. 16:00 Uhr angesetzt.

Der Masterplan „Bauen 4.0“ des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur fordert ab dem Jahr 2020 den Einsatz von BIM-Modellen bei Infrastrukturprojekten des Bundes. RIB will Einsteigern, Fortgeschrittenen und auch BIM-Profis im Rahmen dieser Veranstaltung die neue Arbeitsweise und interessante Projekte anhand von praktischen Beispielen näher bringen und berät Interessierte im Rahmen des Konferenzprogramms ganztägig an Demo-Inseln rund um den Einsatz der RIB-Softwareprodukte und -lösungen. Die Veranstaltung richtet sich an Architekten und Ingenieure, ausführende Bauunternehmen, Bauherren sowie Tragwerksplaner und Prüfingenieure, die die modellorientierte Arbeitsweise kennen lernen bzw. vertiefen möchten.

Moderne und zukunftweisende Technologien stehen im Vordergrund. 5D-Prozesse im Straßen- und Tiefbau, in der Bauausführung und in der Projektplanung werden durch innovative Lösungen in der Tragwerksplanung und den Einsatz der Drohnenvermessung im Straßenbau abgerundet.

Für einzelne Unternehmen offeriert RIB Software darüber hinaus im neuen, benachbarten iTWO LAB die Möglichkeit, an einer „iTWO LAB-Session 4.0“ teilzunehmen. Dort erleben die Besucher Virtual Reality (VR) sowie die neuesten modellbasierten Arbeitsweisen „Live und zum anfassen“.

Voranmeldungen zu den Veranstaltungen sind ab sofort auf der Internetseite des Herstellers unter https://www.rib-software.com/de/landingpage/rib-hausmesse-2017.html möglich. RIB rät Interessierten zu einer frühzeitigen Anmeldung, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Auf der Website gibt es außerdem weitere Details zu den Events und zu den Referenten.