Siemens PLM Software ist Partner für die Volkswagen Start-up Challenge vom 25. bis 27. Juni

Im Rahmen der Start-up Challenge werden Jungunternehmen vom 25. bis zum 27. Juni mit den Systemexperten von Siemens PLM Software und den Anwendern von Volkswagen gemeinsam an drei aktuellen Projekten arbeiten. Die Teilnehmer haben 24 Stunden Zeit, Lösungen für ihren jeweiligen Anwendungsfall zu erarbeiten und eine Präsentation vorzubereiten. Am Dienstag, den 27. Juni, werden die Projekte einer Jury aus Volkswagen und Siemens Experten vorgestellt und von dieser anschließend ausgewertet. Die Lösungen der Beteiligten werden im Nachgang des Events in die Systemlandschaft von Siemens integriert und anschließend bei Volkswagen implementiert.

„Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Baustein für unsere Fabriken der Zukunft“, so Frank Jelich, Leiter des Konzernarbeitskreises „Digitale Fabrik“ und Mit-Initiator der Start-up Challenge. „Daher bringen wir bei der Start-up Challenge junge, kreative Unternehmen mit Experten von Siemens und Volkswagen zusammen. So wollen wir gemeinsam innovative Lösungen für die Digitalisierung der Produktion entwickeln. Besonders vielversprechend ist dabei die Kombination der Innovationskraft von Start-ups mit der technologischen Expertise von Siemens PLM Software. Diese wird uns maßgeblich dabei unterstützen, die Lösungen eines kleinen Unternehmens in einen Weltkonzern zu integrieren.“

„Wir freuen uns, die Start-up Challenge zusammen mit einem hochkarätigen Partner wie dem Volkswagen Konzern durchführen zu können“, so Zvi Feuer, Senior Vice President of Manufacturing Engineering Software bei Siemens PLM Software. „Im Rahmen der gemeinsamen Projektarbeit bekommen die Start-ups Einblicke in die Fertigungsherausforderungen bei Volkswagen – gleichzeitig erleben sie die Vorteile von PLM-Lösungen für die Digital Factory. Ein Gewinn für alle Seiten.

