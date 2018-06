Siemens und Bentley Systems gründen gemeinsam die Process Industries Academy

Siemens mit seinen Divisionen Process Industries and Drives und Digital Factory und Bentley Systems mit dem Bentley Institute treiben das Digital Enterprise mit der Gründung einer Process Industries Academy über den gesamten Lebenszyklus weiter voran. In der Akademie sollen Best-Practice-Ansätze für das Engineering und den Betrieb von Anlagen vermittelt werden. Die Akademien befinden sich an den strategischen Standorten Karlsruhe, Deutschland (Siemens Process Automation World), Houston, Texas/USA (Digital Advancement Academy von Bentley) und Shanghai, China (Siemens Process Industry Centre for Excellence), um die Prozessindustrie weltweit zu unterstützen. Die erste Veranstaltung findet in der zweiten Jahreshälfte 2018 in der Siemens Process Automation World in Karlsruhe statt.

„Die Process Industries Academy bietet Branchenexperten ein optimales Umfeld, um praktische und auf technologischen Innovationen basierende Erkenntnisse für die Verbesserung von Geschäftsprozessen auszutauschen. Auf diese Weise lassen sich Teams zielgerichtet schulen und mit dem nötigen Wissen ausrüsten, um noch produktiver zu sein und damit beste Ergebnisse zu erzielen. Im Rahmen von Schulungen erhalten die Teilnehmer ein noch besseres Verständnis ihrer Rolle und Funktion im Zusammenhang mit dem Anlagenengineering und -betrieb. Konkrete ‚Going Digital’-Beispiele aus der Praxis veranschaulichen die wichtigsten Aspekte eines digitalen Ansatzes für den effizienten und wirtschaftlichen Betrieb von Anlagen in der Prozessindustrie und zeigen, wie Investitionsvorhaben und das Aktivgeschäft damit vorangetrieben werden können“, erklärt Alan Lamont, Vice President Digital Advancement Academies bei Bentley.

Eckard Eberle, CEO der Business Unit Process Automation (PD PA) ergänzt: „Unsere Vision für die Process Industries Academy ist es, Anlagenbetreiber, Entscheidungsträger und Projektverantwortliche während der digitalen Transformation zu unterstützen, um so das Zusammenspiel zwischen ihren Teams, den Geschäftsprozessen und Technologien zu fördern und aufeinander abzustimmen, damit die bestmögliche Effizienz für den Anlagenbetrieb erzielt wird.“

Die Process Automation World in Karlsruhe bietet mit dem 2017 eröffneten Trainingscenter ideale Voraussetzungen für die Unterbringung der Process Industries Academy. Hochmoderne Tagungsräume bieten Kunden und Anwendern die Möglichkeit, mit neuestem Equipment das breite Spektrum der Prozessanalytik und -instrumentierung zu trainieren.

www.siemens.de

www.bentley.de