SolidLine SmartLearning – Online-Lernplattform für SOLIDWORKS

Durch die derzeitige Verlagerung der Arbeitswelt auf das mobile Arbeiten von zu Hause aus rückt die Online-Wissensvermittlung zu komplexen Themenstellungen wie der Produktentwicklung mit CAD-Systemen noch stärker in den Fokus. Die SolidLine AG, das führende deutsche PLM-Systemhaus, baut bereits seit eineinhalb Jahren kontinuierlich ihr E-Learning Angebot für SOLIDWORKS auf einer modernen Online-Lernplattform aus. Der Name: SolidLine SmartLearning. Ein weiterer Vorteil der Plattform: Hier können auch individuelle Ausbildungsszenarien flexibel über Remote Sessions initiiert werden.

Mit SolidLine SmartLearning können die Kunden der SolidLine AG 24 Stunden am Tag und an 7 Tagen die Woche ihre Fähigkeiten in der Handhabung von SOLIDWORKS ausbauen – sowohl am Arbeitsplatz als auch von zu Hause aus. In den Aufbau der Lernplattform wurde die gesamte Kompetenz aus 20 Jahren Wissensvermittlung eingebracht. Die Lerninhalte sind an die Themen aus den Präsenzschulungen angelehnt und wurden für Online-Schulungen komprimiert und optimiert. Das Angebot wird zudem kontinuierlich ausgebaut. Bei Fragen der Schulungsteilnehmer steht ihnen ein erfahrener Trainer via E-Mail, Chat oder auch per Telefon zur Verfügung.

Nicht umsonst ist die SolidLine AG einer der gefragtesten Schulungsanbieter im SOLIDWORKS Umfeld. Die Qualität und Praxistauglichkeit der Lernplattform hat für das erfahrene Trainerteam allerhöchste Priorität. Beim Aufbau der SmartLearning-Inhalte werden unter anderem Videos, animierte Beispiele und interaktive Übungen angeboten. „Dies fördert die Motivation beim Lernen und garantiert den Lernerfolg“, sagt Christoph Hennig, Lead Consultant E-Learning der SolidLine AG.

Die Online-Schulungen sind für Einsteiger wie für erfahrene Anwender gleichermaßen interessant – hier geht es um Wissen für die tägliche Konstruktionspraxis. Die SolidLine AG bietet dazu die optimale Plattform – für den deutschsprachigen Raum komplett in deutscher Sprache und mit passender SOLIDWORKS Benutzeroberfläche. Den Nutzern wird dadurch das Lernen leicht gemacht, sie können sich neues Wissen effizient und zielgerichtet aneignen.

„Wir bieten unseren Kunden „Best-in-Class“-Lösungen und die dazu passenden Schulungen. Nicht nur unsere Präsenzschulungen in unseren Räumen, auch unser digitales Weiterbildungsangebot bringt unsere Kunden den entscheidenden Schritt weiter. SolidLine SmartLearning bietet dafür genau die richtige Flexibilität“, beschreibt Christoph Hennig weitere Vorteile der Plattform.

Neben den verfügbaren Online-Schulungsinhalten können Inhalte zu spezifischen Themenstellungen per Remote Session erörtert und vermittelt werden. Auch hier stehen erfahrene Trainer und Consultants per Remote-Verbindung flexibel und pragmatisch für den direkten Dialog mit den Kundenmitarbeitern zur Verfügung. Das Themenspektrum umfasst dabei individuelle oder vertiefende Ausbildungsinhalte, die Weiterentwicklung von komplexen Anwendungsfällen, die Optimierung von konkreten Konstruktionssituationen oder sonstige Themen rund um SOLIDWORKS.

www.solidline-smartlearning.de/