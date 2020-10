SOLIDWORKS 2021 von Dassault Systèmes ab sofort verfügbar – inklusive neuer Angebote in der 3DEXPERIENCE Plattform

Dassault Systèmes stellt mit SOLIDWORKS 2021 die neueste Version seines Lösungsportfolios für 3D-Konstruktion und Engineering vor. SOLIDWORKS 2021 verbessert die Funktionen und Workflows für Konstruktion, Dokumentation, Datenmanagement und Validierung und ermöglicht es den Nutzern, ihre Arbeit schneller zu erledigen. Darüber hinaus können sich Anwender von SOLIDWORKS 2021 mit 3DEXPERIENCE WORKS verbinden. So lassen sich Herausforderungen – vom Konzept bis zur Fertigung – besser bewältigen und cloudbasierte kollaborative Innovation beschleunigen.

SOLIDWORKS 2021 zeichnet sich durch Leistungsverbesserungen und erweiterte Funktionalitäten aus. Darunter sind die wichtigsten 10 Erweiterungen, die von der SOLIDWORKS-Community während der 3DEXPERIENCE World 2020 im Februar vorgeschlagen wurden. Die Weiterentwicklungen betreffen die Konstruktion von Teilen und Baugruppen, schnelleres Installieren von Software-Komponenten, Zeichnungen, Grafiken sowie die Datenverwaltung zur Beschleunigung von Dateioperationen und Arbeitsabläufen. Zudem bietet SOLIDWORKS 2021 eine optimierte Vereinfachung beim Platzieren von Komponenten, eine flexiblere Teilekonstruktion und eine robustere Simulation. Für SOLIDWORKS-Anwender beinhaltet die neueste Version darüber hinaus Vorteile in puncto User Experience und Baugruppenmodellierung.

„Unsere Community prägt und gestaltet das SOLIDWORKS Portfolio seit Jahren mit. Daher haben wir in der neuen Version – SOLIDWORKS 2021 – neue Funktionalitäten integriert und Verbesserungen vorgenommen, die unsere Anwender angeregt haben“, so Jeroen Buring, Director EuroCentral – Customer Role Experience bei Dassault Systèmes. „Darüber hinaus machen wir unsere Ankündigungen von der 3DEXPERIENCE World wahr und ebnen unseren Kunden mit 3DEXPERIENCE WORKS den Weg in die Cloud. Unternehmen profitieren so von den Vorteilen der cloudbasierten 3DEXPERIENCE Plattform und gehen den nächsten Schritt in der digitalen Transformation. Aufgrund der momentanen Marktlage sehen wir ein verstärktes Interesse am Markt für unsere Cloud-Angebote. Sie werden gerade für kleine und mittelständische Unternehmen immer wichtiger.“