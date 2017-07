Unendliche Möglichkeiten: Moto Z2 Play und neue Moto Mods ab August erhältlich

Mit einem schlankeren und leichteren Design sowie einer schnelleren Performance liefert die zweite Generation des Moto Z Play unglaubliche Funktionen. Im Zusammenspiel mit den neuen Moto Mods eröffnen sich so unendliche Möglichkeiten. Neben dem Moto Z2 Play, das das JBL SoundBoost 2 im deutschen Handel im Lieferumfang enthält, sind ab August auch das Moto TurboPower Pack sowie das Moto Style Shell mit kabelloser Ladefunktion erhältlich. Das Moto GamePad wird im vierten Quartal angeboten.

„Motorola hält sein Versprechen und baut die Moto Z Familie und das Moto Mods Ökosystem weiter aus. Nutzer können dank dieser innovativen Kombination Dinge tun, von denen sie nie dachten, dass sie mit einem Smartphone möglich wären“, erklärt Lars-Christian Weisswange, Geschäftsführer der Motorola Mobility Germany GmbH. „Kunden erhalten mit dem Motorola Moto Z2 Play und dem JBL SoundBoost 2 den perfekten Einstieg in die mobile modulare Welt und können ihr Moto Smartphone mit zahlreichen weiteren praktischen Mods gemäß ihren Leidenschaften verwandeln.“

Moto Z2 Play: Schlanker, leichter und schneller

Das Moto Z2 Play vereint Style und Power und besitzt ein komplett aus Metall gefertigtes Unibody-Design, das nicht nur großartig aussieht, sondern der Beanspruchung im Alltag standhält. Das 5,5” Full HD Super AMOLED Display bietet messerscharfe Details. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit und ein 2,2 GHz Octa-Core Prozessor liefern Power für den ganzen Tag – und den nächsten1. Hat man mal vergessen, das Moto Z2 Play nachts aufzuladen – kein Problem! Mit nur 15 Minuten Laden erhält man Power für bis zu 8 Stunden.2

Dank der Kombination der Laser-Autofokus und Dual-Pixel-Autofokus-Technologie schießt das Moto Z2 Play selbst bei schlechten Lichtverhältnissen hellere und schärfere Fotos. Der Laser-Autofokus der nächsten Generation hat eine höhere Reichweite von bis zu 5 Metern, sodass auch Objekte, die dreimal so weit entfernt sind, in nahezu dunkler Umgebung fokussiert werden können. Mit der 5 MP Front-Kamera und einem farbausgleichendem Dual-LED-Blitz gelingen großartige Selfies bei Tag und Nacht.

Das Moto Z2 Play bietet zahlreiche praktische Moto Innovationen. Das Nacht-Display passt den Screen bei Nacht automatisch auf wärmere Farbtöne an und reduziert das blaue Licht, das den Schlaf stören kann. Die neue berührungslose Sprachsteuerung von Moto Voice liefert hilfreiche Informationen beispielsweise zum Wetter oder Kalender. Aktiviert man die Ein-Tasten-Steuerung, ermöglicht der neu gestaltete Fingerabdrucksensor das schnelle Navigieren durch das Smartphone.

Moto Mods: Unendliche MöglichkeitenSmart

Mit den Moto Mods stellte Motorola letztes Jahr neue transformative Funktionen vor, die für kein anderes Smartphone erhältlich sind. Jetzt haben Nutzer noch mehr mobile modulare Möglichkeiten.

JBL SoundBoost 2: High Quality Sound im Handumdrehen und im Lieferumfang

Die erste Generation des JBL SoundBoost brachte die Party in Gang. Mit dem JBL SoundBoost 2 wird nun jeder Moto Z² Play Kunde weiter rocken, denn es ist bereits im Lieferumfang enthalten. Dank einer Laufzeit von 10 Stunden liefert der neue SoundBoost 2 Musik für die ganze Party. Aufgrund der wasserabweisenden Beschichtung können auch kleinere Spritzer die Musik nicht stoppen. Der SoundBoost 2 ist in Blau oder Schwarz erhältlich und liegt dank des noch hochwertigeren Designs mit Stoffapplikationen sowie griffigeren Konturen angenehm in der Hand.

Mit der My JBL SoundBoost 2 App kann man den Sound dem eigenen Geschmack anpassen. Ganz gleich ob man Musik hört, Videos schaut oder gar seine Lieblingsmannschaft anfeuert – der integrierte Kickstand garantiert ein immersives audiovisuelles Erlebnis. Im Handumdrehen und ohne jegliches Pairing.

Moto GamePad: Ein anderes Gaming-Erlebnis

Das neue GamePad Mod transformiert jedes Moto Z im Handumdrehen in eine Handheld-Spielekonsole. Zwei Controlsticks, das D-Pad und vier Action-Buttons sorgen für pures Gaming Erlebnis. Mit dem integrierten 1035 mAh Akku spielt man seine Gegner an die Wand.

Moto TurboPower Pack: Überall schnell aufladen

Für maximale Power bietet das Moto TurboPower Pack im Nu einen weiteren Tag Akkulaufzeit. Oder aber man lädt sein Smartphone unterwegs schnell auf, wenn man Power tanken muss. Ist das Power Pack leer, reichen 20 Minuten an der Steckdose aus, um bis zu 50% der Kapazität nachzuladen.

Moto Style Shell mit kabelloser Ladefunktion: Aufladen mit Stil

Das Moto Style Shell mit kabelloser Ladefunktion zieht der Unordnung den Stecker. Denn im stylischen Design erhalten die Smartphones der Moto Z Familie nun schnelles, kabelloses Aufladen mit bis zu 10 Watt.

Preis und Verfügbarkeit

Um gleich die modularen Möglichkeiten der Moto Mods erleben zu können, wird das Moto Z2 Play im deutschen Handel ausschließlich zusammen mit dem JBL SoundBoost 2 angeboten. Das Bundle ist ab August für nur 519 Euro erhältlich. Early Birds können das Moto Z2 Play bereits jetzt unter www.motorola.de für 499 Euro vorbestellen.

Ebenfalls ab August sind auch das Moto Style Shell mit kabelloser Ladefunktion (49 Euro), das Moto TurboPower Pack (69 Euro) und der JBL SoundBoost 2 (99 Euro) erhältlich. Das Moto GamePad wird im vierten Quartal für 89 Euro angeboten.