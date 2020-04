Viele Verbesserungen in BricsCAD-V20.2 – Mehr als ein Punkt-Release

Auch wenn es kein neues Hauptrelease ist, bietet BricsCAD in der neuen Version V20.2 dem Anwender zahlreiche Verbesserungen sowie neue Funktionen, die einen Umstieg lohnend machen. Die Benutzeroberfläche, die schon seit dem letzten Hauptrelease etwa durch die Möglichkeit der Panel-Anordnung deutlich übersichtlicher geworden ist, enthält jetzt eine zusätzliche schwebende Befehlszeile mit anklickbaren Optionen. Dies macht das Arbeiten mit BricsCAD noch einfacher – der Anwender hat umfangreiche Möglichkeiten, die Oberfläche an seine persönlichen Bedürfnisse anzupassen.

Einen weiteren Schwerpunkt im aktuellen Release haben die Entwickler auf Leistungssteigerungen der Software gelegt. Auch wenn BricsCAD schon bisher deutlich schneller ist als andere CAD-Systeme, werden durch die optimierte Unterstützung von Multi-Kern-Prozessoren weitere Verbesserungen erzielt. Das Laden von Punktewolken geht in der neuen Version etwa zwei- bis dreimal schneller – und gleichzeitig sinkt der Speicherbedarf. Auch bei verschiedenen Operationen der Volumenkörper-Modellierung führt das Multi-Threading zu einer erheblichen Leistungssteigerung.

Die BIM-Funktionalitäten in der neuen Version von BricsCAD sind weiter verbessert worden.

Bei den BIM-Funktionalitäten sind ebenfalls zahlreiche Verbesserungen umgesetzt worden. Die automatische IFC-Klassifizierung in BricsCAD BIM erkennt beispielsweise verschiedene Profiltypen. BIM-Schnitte sind leistungsfähiger und liefern präzisere Darstellungen von Schnitten und Ansichten. Mit den neuen BIM-Profileinstellungen behält der Anwender den Überblick über seine Standardbibliotheken. Das Übertrage-Werkzeug (Propagate), das auf KI-Algorithmen basiert, wurde weiter verbessert. Es unterstützt jetzt noch mehr Anwendungsfälle, wodurch es einfacher wird, den Detaillierungsgrad eines BIM-Modells mit geringem Arbeitsaufwand zu erhöhen.

Die deutsche Version von BricsCAD V20.2 ist am 2. April erschienen. Um BricsCAD vorab zu testen, können Interessenten eine für 30 Tage voll funktionsfähige Demoversion von der Website (shop.cad-deutschland.de) herunterladen. Weitere Informationen zu BricsCAD gibt es auch in der kostenfreien Community auf der Website cad-deutschland.de. Ein Forum, der BricsCAD-Support, Download von Tutorials und viele Partnerinformationen machen es dem BricsCAD-Nutzer sehr einfach, in der Community die für ihn nützlichen Informationen zu finden. Der Austausch der Mitglieder untereinander steht dabei im Mittelpunkt.



