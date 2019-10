Western Digital präsentiert seine schlankeste mobile 5TB-Festplatte

Auf der IFA 2019 stellt die Western Digital Corporation ihre neue My Passport und My Passport for Mac vor. Die preisgekrönte My-Passport-Reihe ist bei einer Dicke von lediglich 19,15 mm (0,75 Zoll) die schlankeste mobile Festplatte im Markenportfolio von WD. Das stilvolle Design liegt gut in der Hand und bietet dennoch genügend Platz, um eine große Menge an Fotos, Videos, Musik und Dokumenten zu speichern, zu organisieren und zu teilen.

„Seit Jahren vertrauen die Nutzer den My-Passport-Laufwerken, um ihre Inhalte zu sichern – von privaten Heimvideos bis hin zu wichtigen Dokumenten, egal wohin ihre Reise geht“, sagt David Ellis, Vice President of Content Solutions bei Western Digital. „Die Menschen wollen mehr Speicherplatz in einem kompakteren Gehäuse und Design, das ihren persönlichen Stil und die neuesten Geräte komplettiert. Unser Ziel ist es, erstklassige Lösungen anzubieten, die das digitale Leben der Anwender sichern und bewahren, damit sie ihre wertvollen Erinnerungen über Jahre hinweg genießen können.“

Die stylischen neuen Laufwerke zeichnen sich durch ein neues Design aus und sind mit Kapazitäten von bis zu 5 TB erhältlich. Die My Passport ist in den Farben Schwarz, Blau und Rot erhältlich, während die My Passport for Mac in Midnight Blue verfügbar ist. Die My Passport ist für Windows 10 formatiert und verfügt über einen USB-3.0-Anschluss, der mit USB 2.0 kompatibel ist. Die My Passport for Mac ist für MacOS Mojave formatiert und verfügt über einen USB-C-Anschluss. Damit ist sie sofort einsatzbereit.

Um die Nutzer beim Schutz ihrer Inhalte zu unterstützen, verfügen die Laufwerke über WD-Discovery für WD Security (Passwortschutz und 256-Bit AES Hardwareverschlüsselung), Social Media- und Cloud-Speicherimport (wie Facebook, Dropbox und Google Drive) und WD Drive Utilities. Alle neuen Modelle basieren auf der zuverlässigen Technologie von Western Digital und bieten eine dreijährige Garantie.

