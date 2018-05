Zertifizierung durch U.S. Commercial Service eröffnet Formnext und ihren Ausstellern noch mehr Möglichkeiten bei Kooperation mit den USA

Die Formnext hat vom U.S. Department of Commerce (U.S. Handelsministerium) die offizielle Zertifizierung als anerkannte Branchenfachmesse erhalten. Das eröffnet zusätzliche Möglichkeiten für US-amerikanische und deutsche Aussteller. Der U.S. Commercial Service gehört zum US-Handelsministerium und fördert amerikanische Exporte. Gleichzeitig unterstützt er auch deutsche Unternehmen, die an den USA als Standort, Interesse haben.

Die USA sind eines der wichtigsten internationalen Ausstellerländer der Formnext. Im vergangenen Jahr rangierten die USA mit einem Anteil von 10,7 Prozent nach China auf dem zweiten Platz in dieser Kategorie. Auf der Formnext 2017 waren sowohl große internationale US-Unternehmen aus dem Bereich der Additiven Fertigung als auch zahlreiche aufstrebende Start-ups als Aussteller vertreten. Mit 3D Systems, Desktop Metal, EnvisionTEC, ExOne, General Electric, HP, Stratasys und anderen präsentierte sich die US-Elite der Additiven Fertigung in Frankfurt. In diesem Jahr werden zahlreiche neue US-Aussteller hinzukommen, darunter das international bekannte Start-up Carbon 3D.

„Die Formnext als weltweit führende Fachmesse für Additive Manufacturing und modernen industrielle Produktion ist für immer mehr US-Unternehmen die perfekte Veranstaltung, um sich einem internationalen Fachpublikum zu präsentieren und um gleichzeitig den deutschen und europäischen Markt zu erschließen“, sagt Sascha F. Wenzler, Bereichsleiter Formnext beim Messeveranstalter Mesago Messe Frankfurt GmbH. „Die Zertifizierung durch den U.S. Commercial Service hilft uns dabei, US-Unternehmen eine noch bessere Plattform und weitere Serviceleistungen bieten zu können.“

Der U.S. Commercial Service vermittelt Kontakte zu amerikanischen Geschäftspartnern und knüpft Handelsverbindungen zwischen deutschen und amerikanischen Unternehmen, auch auf Messen, wie beispielsweise der Formnext. Seine langjährigen Erfahrungen und ein weitreichendes Netzwerk erlauben es dem U.S. Commercial Service, geeignete Geschäftspartner oder passende Kontakte in Deutschland und den USA zu finden. Damit kann die Zertifizierung der Formnext auch deutschen Ausstellern helfen, noch effizienter Kontakte zu knüpfen, um auf dem wichtigen US-amerikanischen AM-Markt erfolgreich zu sein.

Für die Zertifizierung der Formnext hat der U.S. Commercial Service nicht nur die Bedeutung für US-amerikanischen Unternehmen betrachtet, sondern unter anderem auch die Entwicklung der Aussteller- und Besucherzahlen, die auf der Messe vertretenen Branchen und Produktbereiche sowie die FKM-Zertifizierung der Formnext mit einbezogen. Die erhaltene Zertifizierung unterstreicht somit die wachsende Bedeutung der Formnext als internationale Messe.

