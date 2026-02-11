6. AAS-Anwendertreffen – wieder in Kaiserslautern

Anwendertreffen rund um die Verwaltungsschale

Schon zum sechsten Mal findet das Asset-Administration-Shell (AAS-) Anwendertreffen der Arena 2036, der IDTA, des VDI-Technologiezentrums und der SmartFactory-KL statt – dieses Mal wieder in Kaiserslautern.

Bereits im Vorfeld ist klar: Die Verwaltungsschale entwickelt sich von der Konzeptphase hin zur industriellen Umsetzung. Interoperabilität, Sicherheit und offene semantische Systeme bleiben dabei zentrale Erfolgsfaktoren.

Beim Anwendertreffen am 26. Februar in Kaiserslautern (im Gebäude des DFKI) stehen die konkreten industriellen Anwendungsmöglichkeiten der Verwaltungsschale im Fokus. Die Teilnehmenden erwarten spannende Keynotes, inspirierende Impulsvorträge und anregende Diskussionen rund um die AAS.

