Altair kündigt Erweiterungen in Altair HPCWorks 2025 an

Verbesserungen und neue Funktionen bauen die marktführende Position der HPC und Cloud Plattform weiter aus

Altair, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Computational Intelligence, hat bahnbrechende Neuerungen für Altair® HPCWorks®, seine High Performance Computing (HPC) und Cloud Plattform, angekündigt. Neue Tools und Funktionen verbessern die Cloud Skalierbarkeit für Workload Manager von Altair und Drittanbietern, integrieren erweiterte Monitoring- und Reportingfunktionen und vieles mehr – einschließlich verbesserten, KI-gestützten Job-Schedulings und Visualisierung mit Unterstützung für GPUs, Kubernetes und Workflows für maschinelles Lernen.

„Als führender Anbieter für HPC- und Cloud-Lösungen bieten wir unseren Kunden mit unseren neuesten Verbesserungen in Altair HPCWorks noch umfassendere Möglichkeiten, damit sie ihre Spitzenposition im Bereich Computational Intelligence weiter ausbauen können“, so Sam Mahalingam, Chief Technology Officer bei Altair. „HPC und Cloud der nächsten Generation sind im heutigen daten- und KI-getriebenen Umfeld unerlässlich. Mit der branchenführenden Altair HPCWorks Plattform können unsere Kunden Grenzen verschieben und ihre Vision verwirklichen, in dem Bewusstsein, dass sie die leistungsstärkste HPC und Cloud Plattform des Marktes in ihrem Toolkit haben.“

Altair HPCWorks: Jetzt mit Altair Units

Altair HPCWorks arbeitet jetzt mit dem branchenführenden Altair Units Lizenzsystem. Mit der flexiblen, skalierbaren und dynamischen Lizenzierung des Units-Systems können Benutzer Innovationen so einfach vorantreiben wie nie zuvor. Unternehmen können das Lizenzierungssystem von Altair nutzen, um die Altair HPCWorks Plattform nahtlos mit dem Cloud Innovation Gateway Altair One® zu verbinden und so lokale Cluster ermöglichen, wodurch ihnen das umfangreiche Technologieportfolio von Altair, einschließlich Simulations-, HPC- und Datenanalyse-Tools, zur Verfügung steht.

Cloud Skalierung für jeden Scheduler

Mit den neuesten Lösungen können Unternehmen einfach auf Cloud Ressourcen zugreifen, ohne ihre Budgetgrenzen zu überschreiten. Benutzer können in der Cloud arbeiten, eine hybride Computerumgebung optimieren oder Lastspitzen bewältigen – unabhängig davon, ob sie einen Altair Workload Manager, einen externen Scheduler oder eine Kombination aus beiden verwenden. Mit unserer integrierten Cloud-Automatisierungs-Engine können sie schnell nach oben und unten skalieren, um dem Team Zeit und Geld zu sparen und einen einzigen, zentralen Überblick über die HPC- und Cloud-Vorgänge eines Unternehmens zu erhalten, selbst bei Multi-Cloud- und Multi-Cluster-Installationen.

KI-Integration und optimiertes Reporting

Unterstützen Sie KI-Workloads mit HPC – und HPC-Workloads mit KI. Die neuen KI-Integrationen der Altair HPCWorks Plattform vereinfachen die Job Submission und verkürzen Wartezeiten. Die Integration in die Altair® RapidMiner® Datenanalyse- und KI-Plattform ermöglicht Benutzern ein intelligenteres und effizienteres Scheduling. Altair HPC Lösungen sind so konzipiert, dass sie die Technologien unterstützen, auf die KI-Workloads angewiesen sind, und bieten umfassende Unterstützung für GPUs und Kubernetes.

HPC- und Cloud-Monitoring und -Reporting sind jetzt in jeden Altair Workload Manager integriert und bieten IT-Administratoren alle Daten, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Rechenressourcen zu optimieren.

Weitere Highlights

Zu den umfassenden Erweiterungen der Altair HPCWorks Produktsuite gehören auch eine verbesserte Sicherheit, Leistungssteigerungen und die Integration in die fortschrittlichen Datenanalysetools von Altair. Designer und Entwickler können komplexe Arbeitsabläufe, einschließlich KI-Workflows und Workflows für maschinelles Lernen, nachverfolgen und in jeder modernen Programmiersprache arbeiten. Die flexible Planung ermöglicht verteilte Workflows, und bessere GPU Scheduling Möglichkeiten helfen Cluster Administratoren dabei, Teams in der Chip-Entwicklung zu unterstützen und schneller Ergebnisse zu erzielen.

Weitere Informationen zu Altair HPCWorks 2025 und eine vollständige Liste der Verbesserungen finden Sie unter https://altair.com/hpcworks-2025.