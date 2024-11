Altair kündigt globalen Studentenwettbewerb 2024-2025 an

Im Wettbewerb zeigen Studierende, wie sie die Altair-Software nutzen, um die größten Innovationen von morgen in den Bereichen Robotik und Mechatronik zu schaffen

Altair, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Computational Intelligence, freut sich, den Start des Altair Global Student Contest 2024-2025 bekannt zu geben. Der Wettbewerb steht allen Studierenden offen, die ihr Talent im Bereich Ingenieurwesen und Design unter Beweis stellen möchten, um Anerkennung und Geldpreise zu gewinnen. Der Wettbewerb, bei dem Geldpreise in Höhe von fast 30.000 US-Dollar vergeben werden, soll zeigen, wie Studierende Altair-Software nutzen, um bahnbrechende Innovationen zu schaffen, insbesondere in den Bereichen Robotik und Mechatronik.

„Beim diesjährigen Global Student Contest liegt der Schwerpunkt auf Robotik, was auf die langjährige, intensive Zusammenarbeit von Altair mit FIRST zurückzuführen ist“, so Jim Ryan, Vizepräsident für globale akademische Programme bei Altair. „Unser umfassendes Technologieangebot ist perfekt für Schüler und Studenten aller Kenntnisstufen und gibt ihnen die Möglichkeit, ihr Wissen zu erweitern, ihre Fähigkeiten zu verbessern, effektiver zusammenzuarbeiten und bis zum Beginn ihrer Karriere Real-World Ready™ zu werden. Das Angebot von Altair an Schüler und Studenten, ihre Kreativität zu entfalten und Innovationen zu fördern, ist einzigartig.“

Der Global Student Contest läuft von Oktober 2024 bis Juni 2025. Die Schüler sind eingeladen, eine Roboteranwendung ihrer Wahl zu optimieren, die einen FIRST® Robotics Competition (FRC)-Roboter, einen Fertigungsroboter, einen Roboterarm, einen Battle Bot oder ein anderes Robotersystem umfassen kann. Optimierungen können auf elektrische, mechanische, strukturelle, leichtbauspezifische, bewegliche oder funktionale Aspekte abzielen, wie z. B. die Nutzung von Daten zur Verbesserung der Leistung des Roboters während des Betriebs.

Studierende können zwar jede Lösung aus den Altair® HyperWorks®- und Altair® RapidMiner®-Plattformen verwenden, sie werden jedoch dazu ermutigt, mindestens eines der benutzerfreundlichsten Optimierungstools von Altair zu verwenden: Altair® Inspire™, Altair® AI Studio und Altair® PSIM™. Die Studierenden müssen ein Video einreichen, in dem sie die Methodik und die Ergebnisse ihres Projekts erläutern. Am Ende jedes Quartals während des Wettbewerbszeitraums haben die Teilnehmer die Chance, 2.000 US-Dollar für den ersten Platz, 1.000 US-Dollar für den zweiten Platz und 500 US-Dollar für den dritten Platz zu gewinnen.

Darüber hinaus vergibt Altair während des gesamten Wettbewerbs drei FIRST-Team-Patenschaften in Höhe von jeweils 5.000 US-Dollar. Die Teams können sich eine Gewinnchance verdienen, indem sie kurze Testimonial-Videos einreichen, in denen sie erklären, wie Altair-Tools ihnen geholfen haben und warum sie sie gerne verwenden. Altair wird außerdem drei Altair Student Ambassadors ernennen, denen ermöglicht wird, bis zu 1.000 US-Dollar für ihre Beiträge als Student Ambassador zu verdienen. Weitere Informationen zu den Student Ambassador Programmen finden Sie auf der Webseite des Wettbewerbs.

„Wir freuen uns sehr, dass einer unserer Unternehmenssponsoren einen globalen Studentenwettbewerb anbietet, der unsere Schüler vor dem Studium dazu ermutigt, ihre Fähigkeiten bei der Entwicklung von Robotern der nächsten Generation einzusetzen“, sagte Scott Legasse, Senior Manager für Unternehmensbeziehungen bei FIRST. „Altairs Anliegen ist es, Schülern aller Altersgruppen dabei zu helfen, sich auf die reale Welt vorzubereiten, und dies ist ein weiterer Beweis dafür, dass sich das Unternehmen auf dieses Ziel konzentriert.“

FIRST ist eine globale gemeinnützige Organisation, die 1989 mit dem Ziel gegründet wurde, junge Menschen durch eine Reihe integrativer, teambasierter Robotikprogramme für die Altersgruppe von 4 bis 18 Jahren auf die Zukunft vorzubereiten. Das Programm des FIRST Robotics Competition wurde 1992 ins Leben gerufen und wird in mehr als 28 Ländern und Regionen weltweit von Teilnehmern der Klassen 8 bis 12 durchgeführt. Seit seiner Gründung hat FIRST mehr als 3,2 Millionen Schüler auf der ganzen Welt erreicht.

Weitere Informationen über den Wettbewerb, einschließlich der Kriterien für die Einreichung und der Anmeldeformulare, finden Sie unter https://web.altair.com/global-student-contest-2024.